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Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в России
Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в России
Sputnik Абхазия
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. 03.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-03T11:49+0300
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выборы президента россии – 2024
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Совет Федерации России на заседании в среду принял обращение к ООН и парламентам мира, в котором сенаторы призывают осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента РФ."Совет Федерации ФС РФ призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента РФ, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", – говорится в тексте принятого обращения.Сенаторы РФ отметили, что палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались еще "до назначения" этих выборов.В обращении также подчеркивается, что действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами".
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Sputnik Абхазия
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россия, совет федерации рф, в мире, политика, выборы президента россии – 2024
россия, совет федерации рф, в мире, политика, выборы президента россии – 2024
Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в России
11:49 03.04.2024 (обновлено: 12:12 03.04.2024)
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Совет Федерации России на заседании в среду принял обращение к ООН и парламентам мира, в котором сенаторы призывают осудить действия стран коллективного Запада по вмешательству в выборы президента РФ.
"Совет Федерации ФС РФ призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента РФ, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", – говорится в тексте принятого обращения.
Сенаторы РФ отметили, что палата "решительно осуждает" попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента РФ, которые начались еще "до назначения" этих выборов.
В обращении также подчеркивается, что действия по срыву выборов президента РФ "предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами".