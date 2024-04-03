https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/takie-obstoyatelstva-kobesova-o-torgovom-sotrudnichestve-abkhazii-i-rossii-1050654689.html

Такие обстоятельства: Кобесова о торговом сотрудничестве Абхазии и России

Такие обстоятельства: Кобесова о торговом сотрудничестве Абхазии и России

Sputnik Абхазия

Как развивать торговые связи Абхазии и России, в каких сферах налажен торговый оборот, а какие стоит развивать, в эфире радио Sputnik рассказала торговый... 03.04.2024, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Кобесова о торговом сотрудничестве Абхазии и России Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Кобесова о торговом сотрудничестве Абхазии и России

Оценивая торговое сотрудничество между странами, Кобесова сказала, что за последние годы оно весьма активно развивается. Итоговые показатели за 2023 год об этом очень отчетливо свидетельствуют, подчеркнула она."Если отследить динамику показателей, то с 2018 года взаимный товарооборот увеличился на 70%. Только за последний год рост составил 16%", – сообщила Кобесова.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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