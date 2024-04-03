https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/troe-shkolnikov-iz-abkhazii-otpravyatsya-na-final-konkursa-chtetsov-v-artek--1050667702.html

Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов в "Артек"

Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов в "Артек"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов "Живая классика-2024", который пройдет в "Артеке" в мае этого года. 03.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов "Живая классика-2024", который пройдет в "Артеке" в мае этого года. Представительство Россотрудничества в Абхазии подвело итоги конкурса в республике:Вместо Виктории Кварчия, которая отказалась от поездки, на финал поедет следующий по количеству баллов участник — Ясмина Крбащян.Национальный куратор Наталья Каюн отметила, что, согласно Положению конкурса, 1-3 места не могут быть разделены между двумя участниками. Участников конкурса возрастной категории, соответствующей 5-7 классам, поощрили призами.

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