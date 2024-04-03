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Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов в "Артек"
Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов в "Артек"
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов "Живая классика-2024", который пройдет в "Артеке" в мае этого года. 03.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-03T20:50+0300
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов "Живая классика-2024", который пройдет в "Артеке" в мае этого года. Представительство Россотрудничества в Абхазии подвело итоги конкурса в республике:Вместо Виктории Кварчия, которая отказалась от поездки, на финал поедет следующий по количеству баллов участник — Ясмина Крбащян.Национальный куратор Наталья Каюн отметила, что, согласно Положению конкурса, 1-3 места не могут быть разделены между двумя участниками. Участников конкурса возрастной категории, соответствующей 5-7 классам, поощрили призами.
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россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине, абхазия, дети, россия
россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине, абхазия, дети, россия
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов "Живая классика-2024", который пройдет в "Артеке" в мае этого года.
Представительство Россотрудничества в Абхазии подвело итоги конкурса в республике:
1 место — Самира Миканба, ученица 10 класса из Нового Афона,
2 место — Виктория Кварчия, ученица 11 класса из Ткуарчала,
3 место — Валерий Оганесян, ученик 9 класса из Сухума.
Вместо Виктории Кварчия, которая отказалась от поездки, на финал поедет следующий по количеству баллов участник — Ясмина Крбащян.
Национальный куратор Наталья Каюн отметила, что, согласно Положению конкурса, 1-3 места не могут быть разделены между двумя участниками. Участников конкурса возрастной категории, соответствующей 5-7 классам, поощрили призами.