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Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов в "Артек"
Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов в "Артек"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов "Живая классика-2024", который пройдет в "Артеке" в мае этого года. 03.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов "Живая классика-2024", который пройдет в "Артеке" в мае этого года. Представительство Россотрудничества в Абхазии подвело итоги конкурса в республике:Вместо Виктории Кварчия, которая отказалась от поездки, на финал поедет следующий по количеству баллов участник — Ясмина Крбащян.Национальный куратор Наталья Каюн отметила, что, согласно Положению конкурса, 1-3 места не могут быть разделены между двумя участниками. Участников конкурса возрастной категории, соответствующей 5-7 классам, поощрили призами.
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россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине, абхазия, дети, россия

Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов в "Артек"

20:50 03.04.2024
© Foto / Представительство Россотрудничества в Абхазии Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов "Живая классика-2024"
Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов Живая классика-2024 - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2024
© Foto / Представительство Россотрудничества в Абхазии
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Трое школьников из Абхазии отправятся на финал конкурса чтецов "Живая классика-2024", который пройдет в "Артеке" в мае этого года.
Представительство Россотрудничества в Абхазии подвело итоги конкурса в республике:
1 место — Самира Миканба, ученица 10 класса из Нового Афона,
2 место — Виктория Кварчия, ученица 11 класса из Ткуарчала,
3 место — Валерий Оганесян, ученик 9 класса из Сухума.
Вместо Виктории Кварчия, которая отказалась от поездки, на финал поедет следующий по количеству баллов участник — Ясмина Крбащян.
Национальный куратор Наталья Каюн отметила, что, согласно Положению конкурса, 1-3 места не могут быть разделены между двумя участниками. Участников конкурса возрастной категории, соответствующей 5-7 классам, поощрили призами.
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