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Все о кадастре: Сангулия рассказал о новых законах, рынке недвижимости и модуле оценки
Все о кадастре: Сангулия рассказал о новых законах, рынке недвижимости и модуле оценки
Sputnik Абхазия
О работе Государственной кадастровой палаты Абхазии и разработанных законах рассказал в эфире радио Sputnik директор учреждения Темур Сангулия. 03.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-03T20:24+0300
2024-04-03T20:24+0300
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В Парламент Абхазии направлен закон о кадастре недвижимости. Сейчас он рассматривается профильным комитетом Народного Собрания республики, сказал директор кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия. Этот закон хорошо проработан и должен существенно изменить ситуацию на рынке недвижимости. В кадастровую базу Абхазии на сегодня внесено более 80 тысяч адресных объектов, к которым привязаны данные из БТИ, отделов архитектуры, комитета по приватизации. Сангулия уверен, что кадастровая база будет способствовать, в том числе, привлечению инвестиций и поможет предпринимателям получить подробную информацию об объектах, упростит работу госорганов. Параллельно ведутся картографические и геодезические работы, в частности, определяются границы национальных парков и заповедников страны.
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видео, видео, абхазия, кадастр, земельный кадастр, мультимедиа, экономика
видео, видео, абхазия, кадастр, земельный кадастр, мультимедиа, экономика
Все о кадастре: Сангулия рассказал о новых законах, рынке недвижимости и модуле оценки
О работе Государственной кадастровой палаты Абхазии и разработанных законах рассказал в эфире радио Sputnik директор учреждения Темур Сангулия.
В Парламент Абхазии направлен закон о кадастре недвижимости. Сейчас он рассматривается профильным комитетом Народного Собрания республики, сказал директор кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия.
Этот закон хорошо проработан и должен существенно изменить ситуацию на рынке недвижимости.
В кадастровую базу Абхазии на сегодня внесено более 80 тысяч адресных объектов, к которым привязаны данные из БТИ, отделов архитектуры, комитета по приватизации.
Сангулия уверен, что кадастровая база будет способствовать, в том числе, привлечению инвестиций и поможет предпринимателям получить подробную информацию об объектах, упростит работу госорганов.
Параллельно ведутся картографические и геодезические работы, в частности, определяются границы национальных парков и заповедников страны.