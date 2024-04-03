https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/vse-o-kadastre-sanguliya-rasskazal-o-novykh-zakonakh-rynke-nedvizhimosti-i-module-otsenki--1050667085.html

Все о кадастре: Сангулия рассказал о новых законах, рынке недвижимости и модуле оценки

Все о кадастре: Сангулия рассказал о новых законах, рынке недвижимости и модуле оценки

Sputnik Абхазия

О работе Государственной кадастровой палаты Абхазии и разработанных законах рассказал в эфире радио Sputnik директор учреждения Темур Сангулия. 03.04.2024, Sputnik Абхазия

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В Парламент Абхазии направлен закон о кадастре недвижимости. Сейчас он рассматривается профильным комитетом Народного Собрания республики, сказал директор кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия. Этот закон хорошо проработан и должен существенно изменить ситуацию на рынке недвижимости. В кадастровую базу Абхазии на сегодня внесено более 80 тысяч адресных объектов, к которым привязаны данные из БТИ, отделов архитектуры, комитета по приватизации. Сангулия уверен, что кадастровая база будет способствовать, в том числе, привлечению инвестиций и поможет предпринимателям получить подробную информацию об объектах, упростит работу госорганов. Параллельно ведутся картографические и геодезические работы, в частности, определяются границы национальных парков и заповедников страны.

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