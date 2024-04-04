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Инвестиции, торговля и защита бизнеса: Кобесова о сотрудничестве Абхазии и России

Инвестиции, торговля и защита бизнеса: Кобесова о сотрудничестве Абхазии и России

Sputnik Абхазия

О развитии торговых отношений Абхазии и России в студии радио Sputnik рассказала торговый представитель России в республике Залина Кобесова. 04.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-04T17:49+0300

2024-04-04T17:49+0300

2024-04-04T17:49+0300

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Активность в сфере торговых отношений между Абхазией и Россией с каждым годом растет, сказала в эфире радио Sputnik торговый представитель России в республике Залина Кобесова. По ее данным, торговый оборот между странами с 2018 года увеличился на 70% — с 17,9 до 35 миллиардов рублей. Только за последний год объем товарооборота вырос на 16% и составил 4,7 миллиарда рублей. Такая положительная динамика сохранится также в последующие годы с учетом развития туристической отрасли, развития сельского хозяйства, строительной отрасли и перерабатывающих производств, уверена она. Наиболее привлекательными для российского инвестора отраслями в Абхазии Кобесова назвала такие направления, как туризм, сельское хозяйство, промышленность, торговля, строительство. При этом она видит необходимость в принятии закона "О защите инвестиций", который уже разработан и находится на стадии согласования сторон.

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