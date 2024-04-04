https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/kobesova-torgovyy-oborot-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-uvelichilsya-na-70-s-2018-goda--1050666770.html

Кобесова: торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года

Кобесова: торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года, с 17,9 до 35 миллиардов рублей, сказала в эфире радио Sputnik... 04.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-04T12:02+0300

2024-04-04T12:02+0300

2024-04-04T12:02+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года, с 17,9 до 35 миллиардов рублей, сказала в эфире радио Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова. По прогнозам Кобесовой, такая положительная динамика сохранится также в последующие годы с учетом развития туристической отрасли, развития сельского хозяйства, строительной отрасли и перерабатывающих производств. Наиболее интересными для российского инвестора отраслями в Абхазии с учетом структуры ВВП республики Кобесова назвала сельское хозяйство, туризм, промышленность, торговлю, строительство, связи. "Если подходить концептуально, то любой бизнес вне зависимости от страны пребывания, его интересует, в первую очередь, эффективность вложений. Эффективность вложений зависит от наличия комплекса возможностей, которые предлагает республика. Как в части законотворческих норм, так и в его фактической ресурсной базе", - уверена она. Кобесова также видит необходимость в принятии закона "Об инвестициях" для привлечения российского бизнеса в Абхазию. "В части принятия законов по защите инвестиций, очень рассчитываем, что для российских инвесторов будет поддержкой этот закон, который должен пройти ведомственное согласование с абхазской стороны. С российской стороны такие согласования уже завершены", - уточнила она. По ее мнению, нужно внимательно отнестись к практике правоприменения подобных законов, так как были случаи, когда российские инвесторы лишались своих вложений в Абхазии.

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