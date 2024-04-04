https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/kobesova-torgovyy-oborot-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-uvelichilsya-na-70-s-2018-goda--1050666770.html
Кобесова: торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года
Кобесова: торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года, с 17,9 до 35 миллиардов рублей, сказала в эфире радио Sputnik... 04.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-04T12:02+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года, с 17,9 до 35 миллиардов рублей, сказала в эфире радио Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова. По прогнозам Кобесовой, такая положительная динамика сохранится также в последующие годы с учетом развития туристической отрасли, развития сельского хозяйства, строительной отрасли и перерабатывающих производств. Наиболее интересными для российского инвестора отраслями в Абхазии с учетом структуры ВВП республики Кобесова назвала сельское хозяйство, туризм, промышленность, торговлю, строительство, связи. "Если подходить концептуально, то любой бизнес вне зависимости от страны пребывания, его интересует, в первую очередь, эффективность вложений. Эффективность вложений зависит от наличия комплекса возможностей, которые предлагает республика. Как в части законотворческих норм, так и в его фактической ресурсной базе", - уверена она. Кобесова также видит необходимость в принятии закона "Об инвестициях" для привлечения российского бизнеса в Абхазию. "В части принятия законов по защите инвестиций, очень рассчитываем, что для российских инвесторов будет поддержкой этот закон, который должен пройти ведомственное согласование с абхазской стороны. С российской стороны такие согласования уже завершены", - уточнила она. По ее мнению, нужно внимательно отнестись к практике правоприменения подобных законов, так как были случаи, когда российские инвесторы лишались своих вложений в Абхазии.
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абхазия, россия, торговля, экономика
абхазия, россия, торговля, экономика
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года, с 17,9 до 35 миллиардов рублей, сказала в эфире радио Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.
"Только за последний год объем товарооборота вырос на 4,7 миллиарда рублей или на 16%. Это очень существенный рост, который свидетельствует о наращивании активности между российским и абхазским бизнесом. Конечно, здесь очевиден разрыв между экспортом и импортом. Существенно вырос, конечно, импорт из России в республику – на 3,2 миллиарда рублей за год, экспорт вырос лишь на 1,5 миллиарда рублей", - отметила она.
По прогнозам Кобесовой, такая положительная динамика сохранится также в последующие годы с учетом развития туристической отрасли, развития сельского хозяйства, строительной отрасли и перерабатывающих производств.
Наиболее интересными для российского инвестора отраслями в Абхазии с учетом структуры ВВП республики Кобесова назвала сельское хозяйство, туризм, промышленность, торговлю, строительство, связи.
"Если подходить концептуально, то любой бизнес вне зависимости от страны пребывания, его интересует, в первую очередь, эффективность вложений. Эффективность вложений зависит от наличия комплекса возможностей, которые предлагает республика. Как в части законотворческих норм, так и в его фактической ресурсной базе", - уверена она.
Кобесова также видит необходимость в принятии закона "Об инвестициях" для привлечения российского бизнеса в Абхазию.
"В части принятия законов по защите инвестиций, очень рассчитываем, что для российских инвесторов будет поддержкой этот закон, который должен пройти ведомственное согласование с абхазской стороны. С российской стороны такие согласования уже завершены", - уточнила она.
По ее мнению, нужно внимательно отнестись к практике правоприменения подобных законов, так как были случаи, когда российские инвесторы лишались своих вложений в Абхазии.