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Крапивник о присутствии НАТО на Украине: под предлогом контрактов и в открытую

Крапивник о присутствии НАТО на Украине: под предлогом контрактов и в открытую

Sputnik Абхазия

Офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik рассказал о присутствии военных НАТО на Украине. 04.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-04T12:41+0300

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Крапивник о присутствии НАТО на Украине: под предлогом контрактов и в открытую Sputnik Абхазия Крапивник о присутствии НАТО на Украине: под предлогом контрактов и в открытую

Какую карту сейчас НАТО разыгрывает на Украине и отправят ли страны альянса своих солдат в зону боевых действий?Накануне министр обороны Франции позвонил министру обороны России и пытался убедить Шойгу в том, что теракт в Москве 22 марта организовала не Украина. Шойгу затронул тему возможного ввода французских войск на Украину и предупредил, что это плохо кончится. Еще одним итогом телефонного разговора стало решение о готовности Франции вести некую дискуссию по украинским вопросам. Данный разговор глав военных ведомств двух стран в эфире радио Sputnik прокомментировал офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник."Так тщательно все пытаются "отмазать" Украину, не зная ничего. Проблема с Францией какая? Кто-то должен из западных европейцев завести НАТО туда. Французы вышли на эту роль. Одно дело – спасать украинцев, и НАТО на это не бежит, другое дело – спасать французов. Французы там будут сидеть, а мы их уничтожать, у нас не будет другого выхода. Если мы их не будем бить, то сегодняшние две тысячи завтра будут пятью тысячами, а послезавтра будет десять тысяч", – считает эксперт. Он уверен, что НАТО уже присутствует на Украине. "Под предлогом, что они контрактники, увольняются из армии и идут там служить. Не говоря о том, что в открытую там разные другие инструкторы, которые напрямую от натовских стран, даже не под предлогом, что они какие-то там наемники. Мои источники мне дали знать то, что сейчас в харьковских больницах очень много чехов. То, что на этих Vampire это не украинцы, это чехи. Когда мы бьем обратно по Vampire, там горят чехи, мы воюем и так против всего НАТО", – сказал Крапивник. Слушайте подкаст.

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