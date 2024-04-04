Первое собрание Совета молодых ученых прошло в Администрации президента Абхазии

Необходимо активнее освещать деятельность молодых ученых в СМИ, создать на сайте президента отдельный раздел Совета молодых ученых. Необходимо активнее освещать деятельность молодых ученых в СМИ, создать на сайте президента отдельный раздел Совета молодых ученых.

Учредить президентскую премию для молодых ученых, это будет стимулировать их на новые открытия. Учредить президентскую премию для молодых ученых, это будет стимулировать их на новые открытия.

Подписать межведомственное соглашение с Россией в сфере технического и инновационного сотрудничества, что будет способствовать активному развитию научного сообщества. Подписать межведомственное соглашение с Россией в сфере технического и инновационного сотрудничества, что будет способствовать активному развитию научного сообщества.

Создать фонд при Администрации президента для грантовой поддержки ученых. Создать фонд при Администрации президента для грантовой поддержки ученых.

Создать возможность для участия молодых ученых в борьбе с искажением исторической реальности. Создать возможность для участия молодых ученых в борьбе с искажением исторической реальности.

Подписать между Россией и Абхазией соглашение об избежании двойного налогообложения, соглашение о взаимном признании судебных решений по экономическим вопросам. Подписать между Россией и Абхазией соглашение об избежании двойного налогообложения, соглашение о взаимном признании судебных решений по экономическим вопросам.

Для привлечения инвесторов необходимо работать над криминогенной ситуацией, исключить "бессмысленные" административные барьеры, улучшить инфраструктурные факторы. Для привлечения инвесторов необходимо работать над криминогенной ситуацией, исключить "бессмысленные" административные барьеры, улучшить инфраструктурные факторы.

Воспитать "современного абхаза" в духе культурных, традиционных ценностей. Многие традиционные ценности отмирают, некоторые ритуалы, которые соблюдались 10-15 лет назад, сегодня исчезают. Воспитать "современного абхаза" в духе культурных, традиционных ценностей. Многие традиционные ценности отмирают, некоторые ритуалы, которые соблюдались 10-15 лет назад, сегодня исчезают.

Проводить просветительскую работу среди населения по борьбе с онкологическими заболеваниями. Проводить просветительскую работу среди населения по борьбе с онкологическими заболеваниями.