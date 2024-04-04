Первое собрание Совета молодых ученых прошло в Администрации президента Абхазии
18:40 04.04.2024 (обновлено: 18:55 04.04.2024)
© SputnikСовет молодых ученых
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Совет молодых ученых при президенте создали в Абхазии в январе этого года.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Встреча Аслана Бжания с Советом молодых ученых Абхазии прошла в Администрации президента 4 апреля.
Молодые ученые выступили с инициативами:
Необходимо активнее освещать деятельность молодых ученых в СМИ, создать на сайте президента отдельный раздел Совета молодых ученых.
Учредить президентскую премию для молодых ученых, это будет стимулировать их на новые открытия.
Подписать межведомственное соглашение с Россией в сфере технического и инновационного сотрудничества, что будет способствовать активному развитию научного сообщества.
Создать фонд при Администрации президента для грантовой поддержки ученых.
Создать возможность для участия молодых ученых в борьбе с искажением исторической реальности.
Подписать между Россией и Абхазией соглашение об избежании двойного налогообложения, соглашение о взаимном признании судебных решений по экономическим вопросам.
Для привлечения инвесторов необходимо работать над криминогенной ситуацией, исключить "бессмысленные" административные барьеры, улучшить инфраструктурные факторы.
Воспитать "современного абхаза" в духе культурных, традиционных ценностей. Многие традиционные ценности отмирают, некоторые ритуалы, которые соблюдались 10-15 лет назад, сегодня исчезают.
Проводить просветительскую работу среди населения по борьбе с онкологическими заболеваниями.
В законе о здравоохранении не проработаны права и обязанности врачей, нужно вносить поправки, чтобы улучшить эффективность работы специалистов.