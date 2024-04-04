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Посредник: Сангулия о плюсах для граждан и государства от кадастра недвижимости

Посредник: Сангулия о плюсах для граждан и государства от кадастра недвижимости

Sputnik Абхазия

Директор Кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал, как продвигается работа над кадастром. 04.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-04T10:38+0300

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Посредник: Сангулия Sputnik Абхазия Посредник: Сангулия

Работа над кадастром ведется более 10 лет. О том, когда начнется практическое применение этого документа, над чем еще остается поработать, рассказал директор Кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия."Самый большой вопрос сейчас – это именно принятие закона о кадастре недвижимости. По результатам этой работы будет понятно, когда мы запустимся в полную силу. Мы сейчас тоже работаем, занимаемся геодезическими и картографическими работами. В частности, нас привлекли к определению границ национальных парков и заповедников. Мы провели большой объем работ, определили с высокой точностью границы Пицундского заповедника", – сообщил Сангулия. Он добавил, что старые советские карты низкого качества и мало помогают в разрешении территориальных вопросов.Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. На сегодняшний день в республике действует Земельный кодекс советского образца, который не отвечает требованиям современности.Подробности слушайте в подкасте.

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