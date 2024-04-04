https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/postvoennyy-dokument-kak-abkhaziya-pytalas-uregulirovat-otnosheniya-s-gruziey-1050667313.html
Поствоенный документ: как Абхазия пыталась урегулировать отношения с Грузией
Поствоенный документ: как Абхазия пыталась урегулировать отношения с Грузией
Sputnik Абхазия
"Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта" было подписано 30 лет назад – 4 апреля 1994 года в Москве. 04.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-04T15:50+0300
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Как готовился документ и какое он имел значение для республики, которая пережила войну, в интервью Sputnik рассказал подписант этого соглашения от абхазской стороны, ныне член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия. Одним из основных пунктов, который предлагала Абхазия в рамках "Заявления о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта", было равносубъектное сосуществование Абхазии и Грузии. Стороны подписали соглашение, но через несколько дней Грузия отказалась от его выполнения. "Идея создания государства, в котором Абхазия и Грузия занимали бы равное положение, она тогда возникала. Мы готовы были с Грузией обсуждать такой проект для того, чтобы избежать военных действий и кровопролития, искали мирные пути. В том числе было вот такое предложение, но Грузия вообще не стала рассматривать. Известно, что началась война, она закончилась, начались переговоры. В конце ноября 1993 года Женевский процесс начался, от нас требовали признание государственной целостности Грузии, это было невозможно. Мы искали возможные пути сосуществования", – рассказал он.
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видео, абхазия, грузия, овна, мультимедиа, история, видео
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Поствоенный документ: как Абхазия пыталась урегулировать отношения с Грузией
15:50 04.04.2024 (обновлено: 16:21 04.04.2024)
"Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта" было подписано 30 лет назад – 4 апреля 1994 года в Москве.
Как готовился документ и какое он имел значение для республики, которая пережила войну, в интервью Sputnik рассказал подписант этого соглашения от абхазской стороны, ныне член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия.
Одним из основных пунктов, который предлагала Абхазия в рамках "Заявления о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта", было равносубъектное сосуществование Абхазии и Грузии. Стороны подписали соглашение, но через несколько дней Грузия отказалась от его выполнения.
"Идея создания государства, в котором Абхазия и Грузия занимали бы равное положение, она тогда возникала. Мы готовы были с Грузией обсуждать такой проект для того, чтобы избежать военных действий и кровопролития, искали мирные пути. В том числе было вот такое предложение, но Грузия вообще не стала рассматривать. Известно, что началась война, она закончилась, начались переговоры. В конце ноября 1993 года Женевский процесс начался, от нас требовали признание государственной целостности Грузии, это было невозможно. Мы искали возможные пути сосуществования", – рассказал он.