https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/takie-obstoyatelstva-tugush-ob-abkhazskom-pchelovodstve-i-eksporte-meda--1050669723.html
Такие обстоятельства: Тугуш об абхазском пчеловодстве и экспорте меда
Такие обстоятельства: Тугуш об абхазском пчеловодстве и экспорте меда
Sputnik Абхазия
Директор "Абхазмеда" Даур Тугуш в интервью радио Sputnik рассказал о проблемах пчеловодов в Абхазии. 04.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-04T14:42+0300
2024-04-04T14:42+0300
2024-04-04T14:43+0300
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Такие обстоятельства: Тугуш об абхазском пчеловодстве и экспорте меда
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Тугуш об абхазском пчеловодстве и экспорте меда
Почему в Абхазии продолжают гибнуть пчелы, с чем связано значительное повышение цены на мед, каким требованиям должен соответствовать экспортируемый мед и почему у местных пчеловодов нет возможности проводить лабораторные исследования продукта?Подробнее обо всем в подкасте.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, мед, пчеловодство, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, мед, пчеловодство, аудио
Такие обстоятельства: Тугуш об абхазском пчеловодстве и экспорте меда
14:42 04.04.2024 (обновлено: 14:43 04.04.2024)
Директор "Абхазмеда" Даур Тугуш в интервью радио Sputnik рассказал о проблемах пчеловодов в Абхазии.
Почему в Абхазии продолжают гибнуть пчелы, с чем связано значительное повышение цены на мед, каким требованиям должен соответствовать экспортируемый мед и почему у местных пчеловодов нет возможности проводить лабораторные исследования продукта?
Подробнее обо всем в подкасте
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