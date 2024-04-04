https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/takie-obstoyatelstva-tugush-ob-abkhazskom-pchelovodstve-i-eksporte-meda--1050669723.html

Такие обстоятельства: Тугуш об абхазском пчеловодстве и экспорте меда

Такие обстоятельства: Тугуш об абхазском пчеловодстве и экспорте меда

Sputnik Абхазия

Директор "Абхазмеда" Даур Тугуш в интервью радио Sputnik рассказал о проблемах пчеловодов в Абхазии. 04.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-04T14:42+0300

2024-04-04T14:42+0300

2024-04-04T14:43+0300

радио

подкасты

абхазия

такие обстоятельства

мед

пчеловодство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/04/1050669889_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e68a3c57da5865c4b47c0442edae2288.jpg

Такие обстоятельства: Тугуш об абхазском пчеловодстве и экспорте меда Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Тугуш об абхазском пчеловодстве и экспорте меда

Почему в Абхазии продолжают гибнуть пчелы, с чем связано значительное повышение цены на мед, каким требованиям должен соответствовать экспортируемый мед и почему у местных пчеловодов нет возможности проводить лабораторные исследования продукта?Подробнее обо всем в подкасте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, такие обстоятельства, мед, пчеловодство, аудио