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Четыре человека пострадали в пожаре в Сухуме

Четыре человека пострадали в пожаре в Сухуме

Sputnik Абхазия

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. 05.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Четыре человека, в том числе двое детей пострадали в пожаре в Сухуме, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии.Сигнал о возгорании в доме №143 на улице Ардзинба поступил в МЧС в 19:24, рассказал глава ведомства Лев Квициния.Предварительно, причиной стало замыкание электропроводки. В результате пожара выгорели две комнаты на втором этаже и крыша. Сейчас огонь локализован.В Минздраве Абхазии Sputnik сообщили, что пострадавших детей будут вывозить в Россию. Сейчас они находятся в Республиканской детской больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

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