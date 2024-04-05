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Четыре человека пострадали в пожаре в Сухуме
Четыре человека пострадали в пожаре в Сухуме
Sputnik Абхазия
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T21:30+0300
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Четыре человека, в том числе двое детей пострадали в пожаре в Сухуме, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии.Сигнал о возгорании в доме №143 на улице Ардзинба поступил в МЧС в 19:24, рассказал глава ведомства Лев Квициния.Предварительно, причиной стало замыкание электропроводки. В результате пожара выгорели две комнаты на втором этаже и крыша. Сейчас огонь локализован.В Минздраве Абхазии Sputnik сообщили, что пострадавших детей будут вывозить в Россию. Сейчас они находятся в Республиканской детской больнице, их состояние оценивается как тяжелое.
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абхазия, новости, мчс абхазии
Четыре человека пострадали в пожаре в Сухуме
21:30 05.04.2024 (обновлено: 21:38 05.04.2024)
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Четыре человека, в том числе двое детей пострадали в пожаре в Сухуме, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии.
Взрослым пострадавшим 29 и 30 лет, детям — три и два года. Они находятся в больнице.
Сигнал о возгорании в доме №143 на улице Ардзинба поступил в МЧС в 19:24, рассказал глава ведомства Лев Квициния.
Предварительно, причиной стало замыкание электропроводки. В результате пожара выгорели две комнаты на втором этаже и крыша. Сейчас огонь локализован.
В Минздраве Абхазии Sputnik сообщили, что пострадавших детей будут вывозить в Россию. Сейчас они находятся в Республиканской детской больнице, их состояние оценивается как тяжелое.