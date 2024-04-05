https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/glavnyy-chetverg-tsvinariya-o-razvitii-gulrypshskogo-rayona--1050672775.html
Главный четверг: Цвинария о развитии Гулрыпшского района
Главный четверг: Цвинария о развитии Гулрыпшского района
Sputnik Абхазия
Замглавы Гулрыпшского района Беслан Цвинария в программе "Главный четверг" на радио Sputnik о перспективах для района после запуска Сухумского аэропорта. 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T12:49+0300
2024-04-05T12:49+0300
2024-04-05T12:49+0300
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Главный четверг: Цвинария о развитии Гулрыпшского района
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Цвинария о развитии Гулрыпшского района
Запуск Сухумского аэропорта станет масштабным событием не только для района, но и для всей страны, отметил Цвинария. "Мы с большой надеждой и оптимизмом смотрим на то, какие у нас работы проводятся. Фактически снесены все старые, разрушенные строения. Каждую неделю собирается штаб по аэропорту. Работа идет очень интенсивно. С функционированием аэропорта у Абхазии появляется шанс стать страной интересной с точки зрения логистики. Под этот проект в дальнейшем будут подвязываться и другие серьезные инфраструктурные проекты", – сказал Цвинария. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гулрыпшский район, сухумский аэропорт, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гулрыпшский район, сухумский аэропорт, аудио
Главный четверг: Цвинария о развитии Гулрыпшского района
Замглавы Гулрыпшского района Беслан Цвинария в программе "Главный четверг" на радио Sputnik о перспективах для района после запуска Сухумского аэропорта.
Запуск Сухумского аэропорта станет масштабным событием не только для района, но и для всей страны, отметил Цвинария.
"Мы с большой надеждой и оптимизмом смотрим на то, какие у нас работы проводятся. Фактически снесены все старые, разрушенные строения. Каждую неделю собирается штаб по аэропорту. Работа идет очень интенсивно. С функционированием аэропорта у Абхазии появляется шанс стать страной интересной с точки зрения логистики. Под этот проект в дальнейшем будут подвязываться и другие серьезные инфраструктурные проекты", – сказал Цвинария.
Подробности слушайте в подкасте.