https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/na-puti-rosta-kak-razvivaetsya-abkhazskaya-ekonomika-1050688190.html

На пути роста: как развивается абхазская экономика

На пути роста: как развивается абхазская экономика

Sputnik Абхазия

Завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа и сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук Илона Мирцхулава... 05.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-05T22:02+0300

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В Центре социально-экономических исследований 4 апреля состоялся круглый стол на тему "Предпринимательство и инвестиции как фактор экономического развития Абхазии". Сотрудники ЦСЭИ Хатуна Шатипа и Илона Мирцхулава в интервью радио Sputnik рассказали о том, какие вопросы обсуждались на встрече. Кроме того, специалисты поделились своим мнением относительно того, как развивается предпринимательство в республике, что нужно сделать для роста экономических показателей, оценили развитие торгово-экономических отношений между Абхазией и Россией и эффективность работы в этом направлении.

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