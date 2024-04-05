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На пути роста: как развивается абхазская экономика
На пути роста: как развивается абхазская экономика
Sputnik Абхазия
Завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа и сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук Илона Мирцхулава... 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T22:02+0300
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В Центре социально-экономических исследований 4 апреля состоялся круглый стол на тему "Предпринимательство и инвестиции как фактор экономического развития Абхазии". Сотрудники ЦСЭИ Хатуна Шатипа и Илона Мирцхулава в интервью радио Sputnik рассказали о том, какие вопросы обсуждались на встрече. Кроме того, специалисты поделились своим мнением относительно того, как развивается предпринимательство в республике, что нужно сделать для роста экономических показателей, оценили развитие торгово-экономических отношений между Абхазией и Россией и эффективность работы в этом направлении.
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абхазия, экономика, видео, мультимедиа, видео
абхазия, экономика, видео, мультимедиа, видео
На пути роста: как развивается абхазская экономика
Завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа и сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук Илона Мирцхулава рассказали о развитии абхазской экономики.
В Центре социально-экономических исследований 4 апреля состоялся круглый стол на тему "Предпринимательство и инвестиции как фактор экономического развития Абхазии".
Сотрудники ЦСЭИ Хатуна Шатипа и Илона Мирцхулава в интервью радио Sputnik рассказали о том, какие вопросы обсуждались на встрече.
Кроме того, специалисты поделились своим мнением относительно того, как развивается предпринимательство в республике, что нужно сделать для роста экономических показателей, оценили развитие торгово-экономических отношений между Абхазией и Россией и эффективность работы в этом направлении.