https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/vzaimnyy-interes-medoev-o-perspektivakh-uchastiya-abkhazii-v-soyuznom-gosudarstve-1050685672.html
Взаимный интерес: Медоев о перспективах участия Абхазии в Союзном государстве
Взаимный интерес: Медоев о перспективах участия Абхазии в Союзном государстве
Sputnik Абхазия
Союзное государство – надгосударственное образование, в которое входят Россия и Беларусь. Цель – формирование единого политического, экономического, военного и... 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T17:34+0300
2024-04-05T17:34+0300
2024-04-05T17:34+0300
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Взаимный интерес: Медоев о перспективах участия Абхазии в Союзном государстве
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Медоев о перспективах участия Абхазии в Союзном государстве
Союзное государство – надгосударственное образование, в которое входят Россия и Беларусь. Цель – формирование единого политического, экономического, военного и культурного пространства. Абхазские власти неоднократно говорили о приверженности республики к вхождению в этот союз, отмечая, что участие в организации отвечает интересам граждан страны. О перспективах участия Абхазии в Союзном государстве, в каком виде это может быть, есть ли какие-то риски для республики, об этом в эфире радио Sputnik cвоим мнением поделился первый посол Южной Осетии в России, экс-министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.Сегодня, по мнению Медоева, сложилась интересная ситуация с точки зрения международного права, когда одна часть Союзного государства, Республика Беларусь, имеет дипломатические отношения и осуществляет полноценное межгосударственное общение с Грузией, в то время, когда Российская Федерация взаимодействует с Абхазией и Южной Осетией."Существует целесообразность наладить контакты с Республикой Беларусь, может быть, через РФ или напрямую, потому что связей наших республик – Абхазии и Южной Осетии – с Республикой Беларусь сохранилось много, исходя из опыта проживания в едином государстве. Существуют исторические, гуманитарные связи, которые надо развивать с торговыми, экономическими", – сказал Медоев.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, союзное государство, белоруссия, россия, южная осетия, взаимный интерес, подкасты, аудио
абхазия, союзное государство, белоруссия, россия, южная осетия, взаимный интерес, подкасты, аудио
Союзное государство – надгосударственное образование, в которое входят Россия и Беларусь. Цель – формирование единого политического, экономического, военного и культурного пространства. Абхазские власти неоднократно говорили о приверженности республики к вхождению в этот союз, отмечая, что участие в организации отвечает интересам граждан страны. О перспективах участия Абхазии в Союзном государстве, в каком виде это может быть, есть ли какие-то риски для республики, об этом в эфире радио Sputnik
cвоим мнением поделился первый посол Южной Осетии в России, экс-министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.
Сегодня, по мнению Медоева, сложилась интересная ситуация с точки зрения международного права, когда одна часть Союзного государства, Республика Беларусь, имеет дипломатические отношения и осуществляет полноценное межгосударственное общение с Грузией, в то время, когда Российская Федерация взаимодействует с Абхазией и Южной Осетией.
"Существует целесообразность наладить контакты с Республикой Беларусь, может быть, через РФ или напрямую, потому что связей наших республик – Абхазии и Южной Осетии – с Республикой Беларусь сохранилось много, исходя из опыта проживания в едином государстве. Существуют исторические, гуманитарные связи, которые надо развивать с торговыми, экономическими", – сказал Медоев.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.