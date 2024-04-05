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Взаимный интерес: Медоев о перспективах участия Абхазии в Союзном государстве

Взаимный интерес: Медоев о перспективах участия Абхазии в Союзном государстве

Sputnik Абхазия

Союзное государство – надгосударственное образование, в которое входят Россия и Беларусь. Цель – формирование единого политического, экономического, военного и... 05.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-05T17:34+0300

2024-04-05T17:34+0300

2024-04-05T17:34+0300

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Взаимный интерес: Медоев о перспективах участия Абхазии в Союзном государстве Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Медоев о перспективах участия Абхазии в Союзном государстве

Союзное государство – надгосударственное образование, в которое входят Россия и Беларусь. Цель – формирование единого политического, экономического, военного и культурного пространства. Абхазские власти неоднократно говорили о приверженности республики к вхождению в этот союз, отмечая, что участие в организации отвечает интересам граждан страны. О перспективах участия Абхазии в Союзном государстве, в каком виде это может быть, есть ли какие-то риски для республики, об этом в эфире радио Sputnik cвоим мнением поделился первый посол Южной Осетии в России, экс-министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.Сегодня, по мнению Медоева, сложилась интересная ситуация с точки зрения международного права, когда одна часть Союзного государства, Республика Беларусь, имеет дипломатические отношения и осуществляет полноценное межгосударственное общение с Грузией, в то время, когда Российская Федерация взаимодействует с Абхазией и Южной Осетией."Существует целесообразность наладить контакты с Республикой Беларусь, может быть, через РФ или напрямую, потому что связей наших республик – Абхазии и Южной Осетии – с Республикой Беларусь сохранилось много, исходя из опыта проживания в едином государстве. Существуют исторические, гуманитарные связи, которые надо развивать с торговыми, экономическими", – сказал Медоев.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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