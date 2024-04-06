https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/abkhaziya-primet-uchastie-v-armi-2024-po-ski-alpinizmu-v-krasnoyarskom-krae--1050693201.html

Абхазия примет участие в АрМИ-2024 по ски-альпинизму в Красноярском крае

Абхазия примет участие в АрМИ-2024 по ски-альпинизму в Красноярском крае

Sputnik Абхазия

Конкурс Армейских международных игр-2024 по ски-альпинизму "Саянский марш" проходит в Красноярском крае. 06.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-06T22:46+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Команда из Абхазии примет участие в Арми-24 по ски-альпинизму в Красноярском крае, рассказал радио Sputnik тренер команды Минобороны республики Шабат Гуния. Группа состоит из семи студентов военного института физической культуры Санкт-Петербурга. На протяжении двух дней участникам предстоит преодолеть 50 километров пути, состязаться, в том числе, в таких дисциплинах, как поиск заваленного снегом человека, поднятие на возвышенность пострадавшего. "Саянский марш" – единственная зимняя и первая дисциплина армейских игр, которая открывает календарь соревнований. В 2024 году в них участвуют военные спортсмены из Абхазии, Ирана, Киргизии, Китая, Узбекистана и Южной Осетии, а также женская сборная из Вооруженных сил России.

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