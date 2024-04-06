https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/baranets-o-slukhakh-o-taynoy-otpravke-voennykh-nato-na-ukrainu-propagandistskaya-shumikha--1050683776.html

Баранец о слухах о тайной отправке военных НАТО на Украину: пропагандистская шумиха

Баранец о слухах о тайной отправке военных НАТО на Украину: пропагандистская шумиха

Sputnik Абхазия

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Макрона о готовности отправить на... 06.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-06T13:00+0300

2024-04-06T13:00+0300

2024-04-06T13:00+0300

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Баранец о слухах о тайной отправке военных НАТО на Украину: пропагандистская шумиха Sputnik Абхазия Баранец о слухах о тайной отправке военных НАТО на Украину: пропагандистская шумиха

Если натовские инструкторы появятся на украинской территории и будут выполнять приказы ВСУ, то они станут частью регулярных сил, которые воюют с Россией, "поэтому отношение к ним может быть только как к врагам, и не просто к врагам – как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС", пишет Медведев."После того как Макрон сделал свое бравурное заявление об отсутствии для него красных линий и готовности отправить на Украину французский воинский контингент, начались большие разговоры о том, а кто поддерживает Францию. Первое, что должно броситься в глаза, таких ярых аплодисментов и согласий не было. Более того, даже со стороны США прозвучало, что такое заявление Макрона – это безумие. Но в целом мы не видели, что старушка Европа до упаду аплодировала, поддерживая Макрона", –рассуждает Баранец.Но тем не менее, эта тема раздувается, и сейчас ведутся разговоры, что в открытую никто Макрона не поддерживает, однако тайно формируются какие-то подразделения для отправки на Украину, отмечает Баранец."Все иностранные подразделения, будь то рота, взвод или что-то еще, всех мы будем бить. Как мы это делаем и сейчас, когда представители стран НАТО, причем кадровые офицеры, которые там играли роли отпускников или добровольцев, мы их уже выкосили, причем цифры там внушительные. Около шести-семи тысяч трупов отправлены на родину, причем многих украинцы хоронят сами в безымянных могилах. Это делается для того, чтобы не платить. За каждого погибшего иностранного наемника Киев обязан выплачивать семье деньги, а для того, чтобы не платить, Украина таким образом экономит", – рассказывает Баранец.Разговоры о том, что после инициативы, озвученной Макроном, формируются некие тайные подразделения, – это не более чем пропагандистская шумиха, расчет которой – подогревать ситуацию и давить на Москву, это их хитрые приемы, убежден Баранец.

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