https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/izmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-abkhazii-1050692555.html

Изменен график веерных отключений в Абхазии

Изменен график веерных отключений в Абхазии

Sputnik Абхазия

"Черноморэнерго" попросило жителей республики экономить электроэнергию, чтобы минимизировать возможные неудобства. 06.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-06T18:31+0300

2024-04-06T18:31+0300

2024-04-06T18:31+0300

энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

абхазия

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. График веерных отключений в Абхазии изменен, сообщает "Черноморэнерго".С 7 апреля свет будут отключать на шесть часов в сутки. Причиной стала авария на 8-м километре деривационного туннеля ИнгурГЭС. Была повреждена стена, бетонные обломки попали в турбинный отсек, из-за чего было принято решение о временной приостановке работы станции. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии. Восстановительные работы продлятся до 15 апреля. Если после их завершения уровень воды в Джварском водохранилище поднимется, ограничения могут быть сняты полностью."Просим отнестись к данной ситуации с пониманием и экономить электроэнергию, чтобы минимизировать возможные неудобства", - говорится в публикации.

абхазия

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черноморэнерго, абхазия