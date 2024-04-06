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Изменен график веерных отключений в Абхазии
Изменен график веерных отключений в Абхазии
Sputnik Абхазия
"Черноморэнерго" попросило жителей республики экономить электроэнергию, чтобы минимизировать возможные неудобства. 06.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-06T18:31+0300
2024-04-06T18:31+0300
2024-04-06T18:31+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
абхазия
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. График веерных отключений в Абхазии изменен, сообщает "Черноморэнерго".С 7 апреля свет будут отключать на шесть часов в сутки. Причиной стала авария на 8-м километре деривационного туннеля ИнгурГЭС. Была повреждена стена, бетонные обломки попали в турбинный отсек, из-за чего было принято решение о временной приостановке работы станции. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии. Восстановительные работы продлятся до 15 апреля. Если после их завершения уровень воды в Джварском водохранилище поднимется, ограничения могут быть сняты полностью."Просим отнестись к данной ситуации с пониманием и экономить электроэнергию, чтобы минимизировать возможные неудобства", - говорится в публикации.
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черноморэнерго, абхазия
Изменен график веерных отключений в Абхазии
"Черноморэнерго" попросило жителей республики экономить электроэнергию, чтобы минимизировать возможные неудобства.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. График веерных отключений в Абхазии изменен, сообщает "Черноморэнерго".
С 7 апреля свет будут отключать на шесть часов в сутки. Причиной стала авария на 8-м километре деривационного туннеля ИнгурГЭС.
Была повреждена стена, бетонные обломки попали в турбинный отсек, из-за чего было принято решение о временной приостановке работы станции. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии.
Восстановительные работы продлятся до 15 апреля. Если после их завершения уровень воды в Джварском водохранилище поднимется, ограничения могут быть сняты полностью.
"Просим отнестись к данной ситуации с пониманием и экономить электроэнергию, чтобы минимизировать возможные неудобства", - говорится в публикации.