https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/besplatnye-lekarstva-budut-poluchat-bolee-dvukh-tysyach-invalidov-ovna-1050693317.html
Бесплатные лекарства будут получать более двух тысяч инвалидов ОВНА
Бесплатные лекарства будут получать более двух тысяч инвалидов ОВНА
Sputnik Абхазия
В среду, 3 апреля, Парламент принял постановление о бесплатном выделении лекарств и медизделий инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий... 07.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-07T10:00+0300
2024-04-07T10:00+0300
2024-04-07T10:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
овна
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045375781_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_dcf618ba97a642191dfa8c7d0ed1ba0d.jpg
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Лекарства и медизделия бесплатно будут получать 2215 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории республики І, ІІ и III групп, рассказал радио Sputnik замглавы фонда инвалидов Эмзар Ашуа. "Это и нам не облегчало работу, и самим ветеранам приходилось тяжело, к какой бы группе они ни относились. В связи с этим Парламент принял постановление о том, что инвалиды III группы будут получать медикаменты, медобслуживание бесплатно, как и инвалиды I и II групп", - сказал Ашуа. Ашуа также отметил, что бюджет фонда на сегодня составляет 224 миллиона рублей и этой суммы достаточно для выполнения поставленных задач.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045375781_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_29981113c334a85e7562e7e721ba0356.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, овна
Бесплатные лекарства будут получать более двух тысяч инвалидов ОВНА
В среду, 3 апреля, Парламент принял постановление о бесплатном выделении лекарств и медизделий инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Абхазии І, ІІ и III групп.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik.
Лекарства и медизделия бесплатно будут получать 2215 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории республики І, ІІ и III групп, рассказал радио Sputnik
замглавы фонда инвалидов Эмзар Ашуа.
Он уточнил, что по ранее действующему законодательству инвалиды I и II групп бесплатно получают только лекарства по рецептам, а инвалиды III группы покупают с 50-процентной скидкой.
"Это и нам не облегчало работу, и самим ветеранам приходилось тяжело, к какой бы группе они ни относились. В связи с этим Парламент принял постановление о том, что инвалиды III группы будут получать медикаменты, медобслуживание бесплатно, как и инвалиды I и II групп", - сказал Ашуа.
Ашуа также отметил, что бюджет фонда на сегодня составляет 224 миллиона рублей и этой суммы достаточно для выполнения поставленных задач.