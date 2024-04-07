https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/besplatnye-lekarstva-budut-poluchat-bolee-dvukh-tysyach-invalidov-ovna-1050693317.html

Бесплатные лекарства будут получать более двух тысяч инвалидов ОВНА

Бесплатные лекарства будут получать более двух тысяч инвалидов ОВНА

Sputnik Абхазия

В среду, 3 апреля, Парламент принял постановление о бесплатном выделении лекарств и медизделий инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий... 07.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-07T10:00+0300

2024-04-07T10:00+0300

2024-04-07T10:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

овна

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045375781_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_dcf618ba97a642191dfa8c7d0ed1ba0d.jpg

СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Лекарства и медизделия бесплатно будут получать 2215 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории республики І, ІІ и III групп, рассказал радио Sputnik замглавы фонда инвалидов Эмзар Ашуа. "Это и нам не облегчало работу, и самим ветеранам приходилось тяжело, к какой бы группе они ни относились. В связи с этим Парламент принял постановление о том, что инвалиды III группы будут получать медикаменты, медобслуживание бесплатно, как и инвалиды I и II групп", - сказал Ашуа. Ашуа также отметил, что бюджет фонда на сегодня составляет 224 миллиона рублей и этой суммы достаточно для выполнения поставленных задач.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, овна