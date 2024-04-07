https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/dopolnitelnoe-vremya-bykov-i-kishmariya-ob-interese-k-pauerliftingu-v-abkhazii--1050670134.html

Дополнительное время: Быков и Кишмария об интересе к пауэрлифтингу в Абхазии

Дополнительное время: Быков и Кишмария об интересе к пауэрлифтингу в Абхазии

Sputnik Абхазия

Президент Федерации силовых видов спорта республики Абхазия Максим Быков и призер Чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу Амина Кишмария в программе... 07.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-07T19:39+0300

2024-04-07T19:39+0300

2024-04-07T19:39+0300

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Дополнительное время: Быков и Кишмария об интересе к пауэрлифтингу в Абхазии Sputnik Абхазия Дополнительное время: Быков и Кишмария об интересе к пауэрлифтингу в Абхазии

Как отметил Быкав, планка Чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу повышается. В этот раз в нем приняли участие около 30 человек, среди которых было много молодежи и детей. Самому младшему участнику чемпионата всего 9 лет.Амина Кишмария стала серебряным призером Чемпионата при том, что она всего полгода занимается пауэрлифтингом и это ее вторые соревнования. Об интересе к этому виду спорта и его перспективах в Абхазии, слушайте в подкасте.

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