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Дополнительное время: Быков и Кишмария об интересе к пауэрлифтингу в Абхазии
Дополнительное время: Быков и Кишмария об интересе к пауэрлифтингу в Абхазии
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Президент Федерации силовых видов спорта республики Абхазия Максим Быков и призер Чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу Амина Кишмария в программе... 07.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-07T19:39+0300
2024-04-07T19:39+0300
2024-04-07T19:39+0300
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Дополнительное время: Быков и Кишмария об интересе к пауэрлифтингу в Абхазии
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Быков и Кишмария об интересе к пауэрлифтингу в Абхазии
Как отметил Быкав, планка Чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу повышается. В этот раз в нем приняли участие около 30 человек, среди которых было много молодежи и детей. Самому младшему участнику чемпионата всего 9 лет.Амина Кишмария стала серебряным призером Чемпионата при том, что она всего полгода занимается пауэрлифтингом и это ее вторые соревнования. Об интересе к этому виду спорта и его перспективах в Абхазии, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио
подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио
Дополнительное время: Быков и Кишмария об интересе к пауэрлифтингу в Абхазии
Президент Федерации силовых видов спорта республики Абхазия Максим Быков и призер Чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу Амина Кишмария в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Как отметил Быкав, планка Чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу повышается. В этот раз в нем приняли участие около 30 человек, среди которых было много молодежи и детей.
Самому младшему участнику чемпионата всего 9 лет.
Амина Кишмария стала серебряным призером Чемпионата при том, что она всего полгода занимается пауэрлифтингом и это ее вторые соревнования.
Об интересе к этому виду спорта и его перспективах в Абхазии, слушайте в подкасте.