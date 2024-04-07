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Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Sputnik Абхазия
Разбираемся с языковыми особенностями Москвы и Санкт-Петербурга. 07.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-07T13:38+0300
2024-04-07T13:38+0300
2024-04-07T13:38+0300
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Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Sputnik Абхазия
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Разбираемся с языковыми особенностями Москвы и Санкт-Петербурга.
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик".