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Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский

Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский

Sputnik Абхазия

Разбираемся с языковыми особенностями Москвы и Санкт-Петербурга. 07.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-07T13:38+0300

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Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский Sputnik Абхазия Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский

Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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