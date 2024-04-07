https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/kvitsinia-abkhaziya-gotova-k-obespecheniyu-bezopasnosti-rossiyskikh-turistov--1050694254.html

Квициниа: Абхазия готова к обеспечению безопасности российских туристов

Квициниа: Абхазия готова к обеспечению безопасности российских туристов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Абхазия готова обеспечить безопасность российских туристов на своих курортах в предстоящий летний сезон, президент республики Аслан... 07.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Абхазия готова обеспечить безопасность российских туристов на своих курортах в предстоящий летний сезон, президент республики Аслан Бжания дает соответствующие поручения, сообщил РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.Дипломат добавил, что в Абхазии "всегда рады российским туристам". По его словам, Правительство страны делает все возможное для того, чтобы гостям было комфортно и уютно.

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