https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/kvitsinia-abkhaziya-gotova-k-obespecheniyu-bezopasnosti-rossiyskikh-turistov--1050694254.html
Квициниа: Абхазия готова к обеспечению безопасности российских туристов
Квициниа: Абхазия готова к обеспечению безопасности российских туристов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Абхазия готова обеспечить безопасность российских туристов на своих курортах в предстоящий летний сезон, президент республики Аслан... 07.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-07T12:00+0300
2024-04-07T12:00+0300
2024-04-07T14:35+0300
в абхазии
абхазия
россия
отдых в абхазии
туристы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102840/54/1028405499_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_3d0c75c1e97208dbf05bb03502bb27ce.jpg
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Абхазия готова обеспечить безопасность российских туристов на своих курортах в предстоящий летний сезон, президент республики Аслан Бжания дает соответствующие поручения, сообщил РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.Дипломат добавил, что в Абхазии "всегда рады российским туристам". По его словам, Правительство страны делает все возможное для того, чтобы гостям было комфортно и уютно.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102840/54/1028405499_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_be80c4c75a26ae2dc8164b618aa450dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, отдых в абхазии, туристы
абхазия, россия, отдых в абхазии, туристы
Квициниа: Абхазия готова к обеспечению безопасности российских туристов
12:00 07.04.2024 (обновлено: 14:35 07.04.2024)
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Абхазия готова обеспечить безопасность российских туристов на своих курортах в предстоящий летний сезон, президент республики Аслан Бжания дает соответствующие поручения, сообщил РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.
"Глава государства проводит по этому поводу ряд совещаний, где дает поручения, эти поручения будут выполняться", - отметил посол, комментируя подготовку к предстоящему летнему туристическому сезону.
Дипломат добавил, что в Абхазии "всегда рады российским туристам". По его словам, Правительство страны делает все возможное для того, чтобы гостям было комфортно и уютно.