https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/rossiyanka-pogibla-v-gagre-sorvavshis-so-smotrovoy-ploschadki--1050694362.html

Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки

Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки на горе Мамзышха. 07.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-07T14:56+0300

2024-04-07T14:56+0300

2024-04-07T14:56+0300

в абхазии

туристы

абхазия

гагрский район

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039567806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_985ba9e6f27086ea9cabd90872c51568.jpg

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки на горе Мамзышха. 40-летняя женщина сильно пострадала после падения. Спасатели доставили ее в больницу, где она скончалась, рассказал "Апсныпресс" начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба.Как уточнили в МЧС, сигнал о происшествии поступил в 12:13 в воскресенье, 7 апреля.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туристы, абхазия, гагрский район, происшествия