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Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки
Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки на горе Мамзышха. 07.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-07T14:56+0300
2024-04-07T14:56+0300
2024-04-07T14:56+0300
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки на горе Мамзышха. 40-летняя женщина сильно пострадала после падения. Спасатели доставили ее в больницу, где она скончалась, рассказал "Апсныпресс" начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба.Как уточнили в МЧС, сигнал о происшествии поступил в 12:13 в воскресенье, 7 апреля.
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туристы, абхазия, гагрский район, происшествия
туристы, абхазия, гагрский район, происшествия
Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки на горе Мамзышха.
40-летняя женщина сильно пострадала после падения. Спасатели доставили ее в больницу, где она скончалась, рассказал "Апсныпресс" начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба.
Как уточнили в МЧС, сигнал о происшествии поступил в 12:13 в воскресенье, 7 апреля.