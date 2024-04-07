Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/rossiyanka-pogibla-v-gagre-sorvavshis-so-smotrovoy-ploschadki--1050694362.html
Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки
Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки на горе Мамзышха. 07.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-07T14:56+0300
2024-04-07T14:56+0300
в абхазии
туристы
абхазия
гагрский район
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039567806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_985ba9e6f27086ea9cabd90872c51568.jpg
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки на горе Мамзышха. 40-летняя женщина сильно пострадала после падения. Спасатели доставили ее в больницу, где она скончалась, рассказал "Апсныпресс" начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба.Как уточнили в МЧС, сигнал о происшествии поступил в 12:13 в воскресенье, 7 апреля.
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039567806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46f65de56f5677d4491372bf812c8ed6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
туристы, абхазия, гагрский район, происшествия
туристы, абхазия, гагрский район, происшествия

Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки

14:56 07.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Скорая помощь
Скорая помощь - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки на горе Мамзышха.
40-летняя женщина сильно пострадала после падения. Спасатели доставили ее в больницу, где она скончалась, рассказал "Апсныпресс" начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба.
Как уточнили в МЧС, сигнал о происшествии поступил в 12:13 в воскресенье, 7 апреля.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0