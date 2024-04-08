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Гагра в топе популярных направлений для бюджетного отдыха в апреле

Гагра в топе популярных направлений для бюджетного отдыха в апреле

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для экономного отдыха в апреле, сообщил ТВИЛ.РУ. 08.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для экономного отдыха в апреле, сообщил ТВИЛ.РУ.Российский сервис бронирования отелей и квартир определил направления для отдыха в апреле 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте Адлер в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи составит 2029 рублей. На втором месте Ейск, на третьем — крымский курорт Евпатория.Гагра в рейтинге оказалась одним из самых дорогих направлений. Средняя стоимость ночи на абхазском курорте — 2523 рубля.

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