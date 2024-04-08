https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/istorik-o-pervoy-popytke-ustanovleniya-sovetskoy-vlasti-v-abkhazii-byli-izvlecheny-uroki--1050703082.html

Историк о первой попытке установления советской власти в Абхазии: были извлечены уроки

Историк о первой попытке установления советской власти в Абхазии: были извлечены уроки

Sputnik Абхазия

8 апреля 1918 года Сухум был освобожден от меньшевиков, победила советская власть. Советская власть просуществовала чуть более 40 дней. В чем истоки победы... 08.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-08T18:18+0300

2024-04-08T18:18+0300

2024-04-08T18:49+0300

радио

подкасты

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/08/1050702918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f889c23f43aa65848d2b10c0aa361c48.jpg

Историк о первой попытке установления Советской власти в Абхазии: были извлечены уроки Sputnik Абхазия Историк о первой попытке установления Советской власти в Абхазии: были извлечены уроки

8 апреля 1918 года Сухум был освобожден от меньшевиков, победила советская власть. Советская власть просуществовала чуть более 40 дней. В чем истоки победы большевиков в Абхазии, а также причины поражения советской власти, об этом в эфире радио Sputnik рассказал историк Сослан Салакая.Этот период весьма значим для Абхазии, так как это первая попытка установления советской власти, сказал историк."После Октябрьской революции к власти в Абхазии пришел Абхазский Народный Совет, но реальной силовой поддержки у него не было. Относительное небольшие силы повстанческих отрядов смогли установить советскую власть, но опять же небольшие грузинские силы смогли ликвидировать ее", – рассказал историк.Салакая объяснил, какие ошибки и упущения были сделаны большевиками и какие уроки можно извлечь из данного исторического отрезка времени."Из этого можно сделать выводы, во-первых, что власть должна быть крепка и обладать достаточной силой, во-вторых, она должна пользоваться поддержкой большей части населения республики. 1921 год прошел "на ура", потому что большинство населения Абхазии с удовольствием поддержали большевиков", – сказал историк.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, история, аудио