https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/nosovich-bezotvetstvennost-elit-mozhet-privesti-k-rasshireniyu-ukrainskogo-konflikta--1050701579.html
Носович: безответственность элит может привести к расширению украинского конфликта
Носович: безответственность элит может привести к расширению украинского конфликта
Sputnik Абхазия
Безответственность политических элит в Молдове, Прибалтике и ряде других стран может спровоцировать географическое расширение вооруженного конфликта на... 08.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-08T16:13+0300
2024-04-08T16:13+0300
2024-04-08T16:13+0300
радио
подкасты
подкасты спецоперация россии в донбассе
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/08/1050701415_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bf78d580ced9a8993e6553edbfb29d1.jpg
Носович: безответственность элит может привести к расширению украинского конфликта
Sputnik Абхазия
Носович: безответственность элит может привести к расширению украинского конфликта
В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.Дипломат отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение", и подобные слова недопустимы.Замминистра также подчеркнул, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа."В случае с Макроном речь идет даже не о блефе, а о компенсаторном механизме. Ведь Франция — это единственная ядерная держава Евросоюза, это крупнейшее военное государство континентальной Европы, и в силу этого она исторически претендует на европейское лидерство, при этом вклад Франции в поддержку Украины, он минимален. Она поставляет оружие Киеву гораздо меньше своих возможностей, а в финансовом измерении ее помощь в 10 раз меньше, чем помощь Германии. И в таких условиях, чтобы хоть чем-то оправдывать свои претензии на европейское лидерство, Макрон и взялся бравировать такими заявлениями о возможности прямого вовлечения НАТО в украинский конфликт", – рассуждает политический эксперт Александр Носович на радио Sputnik Беларусь.В заявлениях Макрона нет никакой глубокой стратегии и политической ответственности, скорее это создание информационной завесы, которая должна прикрыть тот факт, что Франция не имеет большого интереса к поддержке Украины и к активному участию в конфликте, полагает эксперт.Однако это не делает слова Макрона ничего не значащими, поскольку именно такая безответственность политических элит может расширить географические рамки конфликта в Восточной Европе, считает Носович."Безответственность элит и политических групп вполне может привести к военной провокации и столкновению, в первую очередь, в регионе Молдовы и Приднестровья и в регионе Балтийского моря. Что в Молдове, что в странах Балтии политические элиты совершенно безответственные, они заинтересованы в привлечении к себе внимания, они неадекватно оценивают положение дел в мире и собственные возможности и верят в то, что союзники по НАТО и вне НАТО придут на помощь, а это делает угрозу расширения географических рамок конфликта вполне реальной", – убежден Носович.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/08/1050701415_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_55117d60765d420463e2d69591db5b41.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
подкасты, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Носович: безответственность элит может привести к расширению украинского конфликта
Безответственность политических элит в Молдове, Прибалтике и ряде других стран может спровоцировать географическое расширение вооруженного конфликта на Украине, считает политический эксперт, главный редактор порталов RuBaltic.RU и Евразия. Эксперт Александр Носович.
В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
Дипломат отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение", и подобные слова недопустимы.
Замминистра также подчеркнул, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.
"В случае с Макроном речь идет даже не о блефе, а о компенсаторном механизме. Ведь Франция — это единственная ядерная держава Евросоюза, это крупнейшее военное государство континентальной Европы, и в силу этого она исторически претендует на европейское лидерство, при этом вклад Франции в поддержку Украины, он минимален. Она поставляет оружие Киеву гораздо меньше своих возможностей, а в финансовом измерении ее помощь в 10 раз меньше, чем помощь Германии. И в таких условиях, чтобы хоть чем-то оправдывать свои претензии на европейское лидерство, Макрон и взялся бравировать такими заявлениями о возможности прямого вовлечения НАТО в украинский конфликт", – рассуждает политический эксперт Александр Носович на радио Sputnik Беларусь.
В заявлениях Макрона нет никакой глубокой стратегии и политической ответственности, скорее это создание информационной завесы, которая должна прикрыть тот факт, что Франция не имеет большого интереса к поддержке Украины и к активному участию в конфликте, полагает эксперт.
Однако это не делает слова Макрона ничего не значащими, поскольку именно такая безответственность политических элит может расширить географические рамки конфликта в Восточной Европе, считает Носович.
"Безответственность элит и политических групп вполне может привести к военной провокации и столкновению, в первую очередь, в регионе Молдовы и Приднестровья и в регионе Балтийского моря. Что в Молдове, что в странах Балтии политические элиты совершенно безответственные, они заинтересованы в привлечении к себе внимания, они неадекватно оценивают положение дел в мире и собственные возможности и верят в то, что союзники по НАТО и вне НАТО придут на помощь, а это делает угрозу расширения географических рамок конфликта вполне реальной", – убежден Носович.