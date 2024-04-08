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Сухумское "Динамо" разгромило "Рицу" в пятом туре чемпионата Абхазии

Сухумское "Динамо" разгромило "Рицу" в пятом туре чемпионата Абхазии

Sputnik Абхазия

Матч "Динамо" против "Рицы" открыл пятый тур Апсны Суперлиги по футболу. 08.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-08T21:27+0300

2024-04-08T21:27+0300

2024-04-08T23:55+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Лидер чемпионата Абхазии по футболу сухумское "Динамо" в матче пятого тура обыграло на своем поле "Рицу" из Гудауты со счетом 5:2. Игра получилась богатой на забитые голы — уже в первом тайме любители футбола увидели четыре забитых мяча. У "Динамо" отличились Георгий Анджапаридзе, Виталий Штырев и Ника Гужба. "Рица" ответила голом Марата Барзания.В начале второй половины игры гудаутская команда сократила отставание в счете, после красивой атаки мяч забил Астан Мукба. В следующей атаке "Рица" могла сравнять счет, однако мяч после удара угодил в перекладину. За 13 минут до конца матча, еще одну хорошую возможность забить мяч упустил полузащитник гудаутской команды Виктор Пимпия. Мяч после его удара не попал в створ. Динамовцы, напротив, своим моментом воспользовались. Гарри Лагвилава отправил мяч в ворота соперника — 4:2. Спустя еще несколько минут динамовцы забили снова. Игра завершилась со счетом 5:2. "Рица" имела несколько моментов чтобы забить вновь, но сделать этого им не удалось. После этого матча "Динамо" остается на первой строчке в турнирной таблице с 12 очками, "Рица" занимает шестое место с тремя очками.

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