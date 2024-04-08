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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/tri-tanka-vsu-unichtozhili-rossiyskie-voennosluzhaschie-na-khersonskom-napravlenii-1050705278.html
Три танка ВСУ уничтожили российские военнослужащие на Херсонском направлении
Три танка ВСУ уничтожили российские военнослужащие на Херсонском направлении
Sputnik Абхазия
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 08.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-08T17:30+0300
2024-04-08T18:19+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли три танка, сообщило Минобороны России.Кроме того, российские подразделения уничтожили четыре автомобиля, 155 мм САУ М109 Paladin, две 155 мм гаубицы М119 производства США и 122 мм гаубица Д-30.На Донецком направлении противник потерял два танка, две БМП, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм САУ Krab польского производства, 152 мм САУ "Акация", 122 мм САУ "Гвоздика" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета.
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спецоперация
спецоперация

Три танка ВСУ уничтожили российские военнослужащие на Херсонском направлении

17:30 08.04.2024 (обновлено: 18:19 08.04.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТренировки расчетов ПТРК "Корнет" ЦВО на Авдеевском направлении
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли три танка, сообщило Минобороны России.
Кроме того, российские подразделения уничтожили четыре автомобиля, 155 мм САУ М109 Paladin, две 155 мм гаубицы М119 производства США и 122 мм гаубица Д-30.
На Донецком направлении противник потерял два танка, две БМП, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм САУ Krab польского производства, 152 мм САУ "Акация", 122 мм САУ "Гвоздика" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета.
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