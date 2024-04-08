https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/vzaimnyy-interes-ekonomisty-ob-investitsionnom-klimate-v-abkhazii---1050681955.html

Взаимный интерес: экономисты об инвестиционном климате в Абхазии

Взаимный интерес: экономисты об инвестиционном климате в Абхазии

Sputnik Абхазия

Взаимодействие Абхазии и России в сфере экономики, чем интересна Абхазия для иностранных инвесторов и как выйти абхазским предпринимателям на российский рынок... 08.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-08T12:23+0300

2024-04-08T12:23+0300

2024-04-08T13:43+0300

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Взаимный интерес: экономисты об инвестиционном климате в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: экономисты об инвестиционном климате в Абхазии

Взаимодействие Абхазии и России в сфере экономики, чем интересна Абхазия для иностранных инвесторов и как выйти абхазским предпринимателям на российский рынок, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились экономисты, сотрудники Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа и Илона Мирцхулава.Круглый стол на тему "Предпринимательство и инвестиции как фактор экономического развития Абхазии" состоялся в Центре социально-экономических исследований.По информации центра, с 2009 года в экономику Абхазии поступило 65 миллиардов 640 миллионов рублей инвестиций в основной капитал, сюда входит и финансовая помощь, которая поступает по линии Инвестпрограммы. Анализируя данные, по словам Шатипа, отдача от инвестиций в экономику довольно низкая."С 2009 года ВВП нашей страны увеличился на 40 миллиардов рублей, розничный товарооборот увеличился на 25 миллиардов. Объем промышленной продукции –скромные цифры, всего 6 миллиардов роста, чуть меньше 6 миллиардов – экспорт. Зато импорт увеличился на 25 миллиардов, ну и собственные доходы тоже увеличились на 6,5 миллиарда", – подчеркнула она.Экономист рассказала, какая работа проводится в Абхазии для защиты российских инвестиций и какие риски может понести сама республика, привлекая их.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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подкасты, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, экономика, взаимный интерес, аудио