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Гумба об охране неба над Абхазией: никто не спит
Гумба об охране неба над Абхазией: никто не спит
Sputnik Абхазия
Командующий ВВС и ПВО Минобороны республики Абхазия Адгур Гумба в интервью радио Sputnik рассказал, что представляет собой современная противовоздушная обороны... 09.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-09T14:24+0300
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Гумба об охране неба над Абхазией: никто не спит
Sputnik Абхазия
Гумба об охране неба над Абхазией: никто не спит
9 апреля в Абхазии отмечается День войск противовоздушной обороны. О том, как сегодня военные охраняют небо над Абхазией, в интервью радио Sputnik рассказал командующий ВВС и ПВО Минобороны республики Адгур Гумба. Он напомнил, что существует договор с Министерством обороны Российской Федерации о дальней зоне наблюдения, обнаружения и, если надо будет, уничтожения противника. "В ближней зоне у нас внутри много организовано по обеспечению безопасности в небе над Абхазией. У нас стоят радиолокационные средства. Это очень серьезные комплексы", – сообщил Гумба. Он также напомнил, что в Абхазии создают свои беспилотные летательные аппараты, проводится большая реальная работа. "Никто не спит. Много сделано и еще есть, что нужно сделать, но это все новое... Занимаются профессионалы, это выпускники специальных вузов, это наши ребята", – отметил командующий ВВС и ПВО Минобороны.Под особый контроль возьмут и охрану строящегося в Абхазии аэропорта. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, министерство обороны абхазии, министерство обороны рф, пво, безопасность, аудио
Гумба об охране неба над Абхазией: никто не спит
14:24 09.04.2024 (обновлено: 14:25 09.04.2024)
Командующий ВВС и ПВО Минобороны республики Абхазия Адгур Гумба в интервью радио Sputnik рассказал, что представляет собой современная противовоздушная обороны страны.
9 апреля в Абхазии отмечается День войск противовоздушной обороны. О том, как сегодня военные охраняют небо над Абхазией, в интервью радио Sputnik рассказал командующий ВВС и ПВО Минобороны республики Адгур Гумба.
Он напомнил, что существует договор с Министерством обороны Российской Федерации о дальней зоне наблюдения, обнаружения и, если надо будет, уничтожения противника.
"В ближней зоне у нас внутри много организовано по обеспечению безопасности в небе над Абхазией. У нас стоят радиолокационные средства. Это очень серьезные комплексы", – сообщил Гумба.
Он также напомнил, что в Абхазии создают свои беспилотные летательные аппараты, проводится большая реальная работа.
"Никто не спит. Много сделано и еще есть, что нужно сделать, но это все новое... Занимаются профессионалы, это выпускники специальных вузов, это наши ребята", – отметил командующий ВВС и ПВО Минобороны.
Под особый контроль возьмут и охрану строящегося в Абхазии аэропорта.
Подробности слушайте в подкасте
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