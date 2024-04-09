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Гумба об охране неба над Абхазией: никто не спит

Гумба об охране неба над Абхазией: никто не спит

Sputnik Абхазия

Командующий ВВС и ПВО Минобороны республики Абхазия Адгур Гумба в интервью радио Sputnik рассказал, что представляет собой современная противовоздушная обороны... 09.04.2024, Sputnik Абхазия

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Гумба об охране неба над Абхазией: никто не спит Sputnik Абхазия Гумба об охране неба над Абхазией: никто не спит

9 апреля в Абхазии отмечается День войск противовоздушной обороны. О том, как сегодня военные охраняют небо над Абхазией, в интервью радио Sputnik рассказал командующий ВВС и ПВО Минобороны республики Адгур Гумба. Он напомнил, что существует договор с Министерством обороны Российской Федерации о дальней зоне наблюдения, обнаружения и, если надо будет, уничтожения противника. "В ближней зоне у нас внутри много организовано по обеспечению безопасности в небе над Абхазией. У нас стоят радиолокационные средства. Это очень серьезные комплексы", – сообщил Гумба. Он также напомнил, что в Абхазии создают свои беспилотные летательные аппараты, проводится большая реальная работа. "Никто не спит. Много сделано и еще есть, что нужно сделать, но это все новое... Занимаются профессионалы, это выпускники специальных вузов, это наши ребята", – отметил командующий ВВС и ПВО Минобороны.Под особый контроль возьмут и охрану строящегося в Абхазии аэропорта. Подробности слушайте в подкасте.

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