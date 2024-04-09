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Михеев об атаке на ЗАЭС: не исключаю, что Зеленский уже ничего не контролирует
Михеев об атаке на ЗАЭС: не исключаю, что Зеленский уже ничего не контролирует
Sputnik Абхазия
Новые украинские атаки на Запорожскую АЭС, которые могут привести к негативным последствиям, в том числе и для Европы, должны стать сигналом для Запада к смене... 09.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-09T18:48+0300
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Михеев об атаке на ЗАЭС: не исключаю, что Зеленский уже ничего не контролирует
Sputnik Абхазия
Михеев об атаке на ЗАЭС: не исключаю, что Зеленский уже ничего не контролирует
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с атакой украинского беспилотника на Запорожскую АЭС обратилась к мировому сообществу с призывом дать ответ на проявление ядерного терроризма со стороны Киева.Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке дронов на 6-й энергоблок, не приведшей к критическому ущербу. "Росатом" квалифицировал эту серию атак как нечто беспрецедентное и обратился к МАГАТЭ и странам ЕС с требованием отреагировать на случившееся.МАГАТЭ подтвердило информацию о взрыве, но не указало, кто и откуда ударил по станции, глава ведомства ограничился лишь обращением к сторонам конфликта с просьбой воздержаться от действий, которые угрожают безопасности.Из таких событий, по мнению эксперта, западным кураторам Украины необходимо делать выводы, например, что украинская власть не контролирует ситуацию или занимается фактически ядерным шантажом."Когда они это делали год назад (речь об украинских ударах по ЗАЭС – Sputnik), тогда еще была понятна логика, когда они это делают сейчас, логика уже туманная. Потому что ситуация изменилась не в пользу Зеленского, и какие-то такие взбрыки будут только увеличивать обеспокоенность и раздражение, потому что в случае серьезной аварии на ЗАЭС может произойти заражение, которое может коснуться и Европы", – отметил Михеев.Возможны два варианта: или Украина действительно уже от истерики запускает беспилотники во всех направлениях, в том числе и на ЗАЭС, или же это странная попытка привлечь к себе внимание, поскольку из нее украинским властям будет трудно извлечь какую-то выгоду, считает эксперт.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
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Михеев об атаке на ЗАЭС: не исключаю, что Зеленский уже ничего не контролирует
Новые украинские атаки на Запорожскую АЭС, которые могут привести к негативным последствиям, в том числе и для Европы, должны стать сигналом для Запада к смене власти на Украине, считает российский политический эксперт Сергей Михеев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с атакой украинского беспилотника на Запорожскую АЭС обратилась к мировому сообществу с призывом дать ответ на проявление ядерного терроризма со стороны Киева.
Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке дронов на 6-й энергоблок, не приведшей к критическому ущербу. "Росатом" квалифицировал эту серию атак как нечто беспрецедентное и обратился к МАГАТЭ и странам ЕС с требованием отреагировать на случившееся.
МАГАТЭ подтвердило информацию о взрыве, но не указало, кто и откуда ударил по станции, глава ведомства ограничился лишь обращением к сторонам конфликта с просьбой воздержаться от действий, которые угрожают безопасности.
"Такие атаки должны обратить внимание международной общественности, особенно тех стран, которые помогают Зеленскому, на то, что на самом деле происходит. Но должны – это одно, а обратят ли внимание – это другое. Хотя странная, истеричная ситуация. Я не исключаю, что Зеленский уже не контролирует ситуацию, потому что, на мой взгляд, это дополнительный аргумент для Запада, чтобы поменять власть на Украине", – сказал Михеев.
Из таких событий, по мнению эксперта, западным кураторам Украины необходимо делать выводы, например, что украинская власть не контролирует ситуацию или занимается фактически ядерным шантажом.
"Когда они это делали год назад (речь об украинских ударах по ЗАЭС – Sputnik), тогда еще была понятна логика, когда они это делают сейчас, логика уже туманная. Потому что ситуация изменилась не в пользу Зеленского, и какие-то такие взбрыки будут только увеличивать обеспокоенность и раздражение, потому что в случае серьезной аварии на ЗАЭС может произойти заражение, которое может коснуться и Европы", – отметил Михеев.
Возможны два варианта: или Украина действительно уже от истерики запускает беспилотники во всех направлениях, в том числе и на ЗАЭС, или же это странная попытка привлечь к себе внимание, поскольку из нее украинским властям будет трудно извлечь какую-то выгоду, считает эксперт.