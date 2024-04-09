https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/predstaviteli-ksors-uchastvovali-ot-abkhazii-vo-vstreche-rossiyskikh-sootechestvennits-v-indii-1050721507.html

Представители КСОРС участвовали от Абхазии во встрече российских соотечественниц в Индии

Представители КСОРС участвовали от Абхазии во встрече российских соотечественниц в Индии

Sputnik Абхазия

Встреча проходит под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и при поддержке Правительства Москвы. 09.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-09T16:57+0300

2024-04-09T16:57+0300

2024-04-09T21:57+0300

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СУХУМ, 9 мар - Spuntik, Асмат Цвижба. Руководитель благотворительного фонда "Междуречье" Юлия Павлюченкова и президент культурного фонда "Апсны-Русь" Татьяна Леонова представляют Абхазию на третьей Евразийской встрече российских соотечественниц, которая проходит в Нью-Дели. Павлюченкова отметила важность представления Абхазии наравне с другими государствами на международных площадках. "Важно, что мы вместе с нашими соотечественницами можем обсудить проекты, которые идут в разных регионах и, возможно, даже что-то применить в нашем. А также можем поделиться опытом как с нашими соотечественниками, так и с жителями Абхазии", - сказала она. Третья Евразийская встреча российских соотечественниц продлится до 11 апреля. В ней принимают участие 53 соотечественницы из 39 стран мира.

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