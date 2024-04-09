https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/pyatoe-zasedanie-komissii-po-abkhazo-krymskomu-sotrudnichestvu-otkrylos-v-sukhume-1050709205.html

Пятое заседание комиссии по сотрудничеству Абхазии и Крыма открылось в Сухуме

Пятое заседание комиссии по сотрудничеству Абхазии и Крыма открылось в Сухуме

Sputnik Абхазия

Первое заседание абхазо-крымской межправительственной комиссии состоялось в 2018 году. 09.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-09T11:21+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пятое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабинетом министров Абхазии и Советом министров Крыма открылось в Сухуме. "Тот интерес, который есть у нас с вами, мы должны всячески поддерживать и способствовать более активным контактам и взаимодействию", – отметил он.Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отметил, что сотрудничество между Абхазией и Крымом уходит корнями в глубокую древность, и перспективы у этого взаимодействия очень большие.Деятельность межправкомиссии нацелена на рост благополучия и благосостояния народов Абхазии и Крыма, подчеркнул Мурадов. "Ради этого мы собираемся и работаем, это не бюрократические процедуры, это существенные вещи, которые позволят нашим народам жить лучше", – сказал он.В 2016 году Абхазия и Крым подписали Соглашение о развитии разносторонних отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Каждые три года стороны подписывают Программу мероприятий. Первое заседание межправительственной комиссии состоялось в 2018 году.

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