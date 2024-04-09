https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/takie-obstoyatelstva-kalyagina-o-bezopasnosti-turistov-v-abkhazii--1050702558.html

Такие обстоятельства: Калягина о безопасности туристов в Абхазии

Такие обстоятельства: Калягина о безопасности туристов в Абхазии

Sputnik Абхазия

Как обеспечить безопасность туристов, прибывающих на отдых в Абхазию, каково взаимодействие между ведомствами, ответственными за это, об этом в эфире радио... 09.04.2024, Sputnik Абхазия

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2024-04-09T11:01+0300

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Такие обстоятельства: Калягина о безопасности туристов в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Калягина о безопасности туристов в Абхазии

Абхазия в числе тех стран, где безопасность туриста на высоком уровне, у нас есть недочеты, но мы работаем в этом направлении, сказала Калягина в эфире радио."С каждым годом поток туристов увеличивается, больше появляется различных локаций, из-за этого возникают новые вызовы и угрозы, и здесь важно взаимодействие всех структур, быстрое реагирование. Перед сезоном необходимо проводить встречи и обсуждать все вопросы", – говорит Калягина.Президент Союза туризма Абхазии рассказала об опыте других стран, где на опасных локациях присутствует полиция и контролирует безопасность туристов, и о том, как отрабатываются маршруты.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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