https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/takie-obstoyatelstva-kalyagina-o-bezopasnosti-turistov-v-abkhazii--1050702558.html
Такие обстоятельства: Калягина о безопасности туристов в Абхазии
Такие обстоятельства: Калягина о безопасности туристов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Как обеспечить безопасность туристов, прибывающих на отдых в Абхазию, каково взаимодействие между ведомствами, ответственными за это, об этом в эфире радио... 09.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-09T11:01+0300
2024-04-09T11:01+0300
2024-04-09T11:26+0300
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Такие обстоятельства: Калягина о безопасности туристов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Калягина о безопасности туристов в Абхазии
Абхазия в числе тех стран, где безопасность туриста на высоком уровне, у нас есть недочеты, но мы работаем в этом направлении, сказала Калягина в эфире радио."С каждым годом поток туристов увеличивается, больше появляется различных локаций, из-за этого возникают новые вызовы и угрозы, и здесь важно взаимодействие всех структур, быстрое реагирование. Перед сезоном необходимо проводить встречи и обсуждать все вопросы", – говорит Калягина.Президент Союза туризма Абхазии рассказала об опыте других стран, где на опасных локациях присутствует полиция и контролирует безопасность туристов, и о том, как отрабатываются маршруты.Полную версию интервью слушайте в подкасте.
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подкасты, туризм, безопасность, такие обстоятельства, аудио
подкасты, туризм, безопасность, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Калягина о безопасности туристов в Абхазии
11:01 09.04.2024 (обновлено: 11:26 09.04.2024)
Как обеспечить безопасность туристов, прибывающих на отдых в Абхазию, каково взаимодействие между ведомствами, ответственными за это, об этом в эфире радио Sputnik рассказала президент Союза туризма Абхазии Анна Калягина.
Абхазия в числе тех стран, где безопасность туриста на высоком уровне, у нас есть недочеты, но мы работаем в этом направлении, сказала Калягина в эфире радио.
"С каждым годом поток туристов увеличивается, больше появляется различных локаций, из-за этого возникают новые вызовы и угрозы, и здесь важно взаимодействие всех структур, быстрое реагирование. Перед сезоном необходимо проводить встречи и обсуждать все вопросы", – говорит Калягина.
Президент Союза туризма Абхазии рассказала об опыте других стран, где на опасных локациях присутствует полиция и контролирует безопасность туристов, и о том, как отрабатываются маршруты.
Полную версию интервью слушайте в подкасте
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