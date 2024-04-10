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Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам

Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам

Sputnik Абхазия

Ураза-байрам — один из самых древних мусульманских праздников, в этот день мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. 10.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства отметил, что республика представляет собой образец веротерпимости, на ее территории веками жили представители разных конфессий. Бжания пожелал мусульманам, живущим в республике, и соотечественникам за рубежом здоровья, мира и благополучия.

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