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Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам
Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам
Sputnik Абхазия
Ураза-байрам — один из самых древних мусульманских праздников, в этот день мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. 10.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства отметил, что республика представляет собой образец веротерпимости, на ее территории веками жили представители разных конфессий. Бжания пожелал мусульманам, живущим в республике, и соотечественникам за рубежом здоровья, мира и благополучия.
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Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам
10:24 10.04.2024 (обновлено: 10:57 10.04.2024)
Ураза-байрам — один из самых древних мусульманских праздников, в этот день мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Глава государства отметил, что республика представляет собой образец веротерпимости, на ее территории веками жили представители разных конфессий.
"Сегодня мусульманская община Абхазии играет созидательную роль в жизни нашей страны, внося значимый вклад в сохранение и распространение духовных ценностей", — говорится в поздравлении.
Бжания пожелал мусульманам, живущим в республике, и соотечественникам за рубежом здоровья, мира и благополучия.