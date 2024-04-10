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Такие обстоятельства: Кишаев о защите жилища от пожара

Такие обстоятельства: Кишаев о защите жилища от пожара

Sputnik Абхазия

О том, как избежать пожара в доме и защитить технику от поломки из-за скачков электроэнергии, в интервью радио Sputnik рассказал инспектор Госстандарта Абхазии... 10.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-10T14:28+0300

2024-04-10T14:28+0300

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Такие обстоятельства: Кишаев о защите жилища от пожара Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Кишаев о защите жилища от пожара

Как отметил Кишаев, уже на стадии проектирования помещения необходимо учитывать нагрузку, которую будет испытывать электропроводка. "У нас нет дополнительных источников тепла, газа. Все на электричестве. А оно не имеет запаха, его не услышишь. С ним надо быть очень осторожным. При строительстве здания надо сделать проект, все прописать. Есть много электрооборудования для защиты электросетей. В России с 1 января начали вводить дополнительные автоматические выключатели. А Абхазии тоже рассматривают их применение на новых объектах или на объектах, которые будут проходить капитальную реконструкцию", – сообщил Кишаев. Эксперт считает, что на всех объектах, особенно в детских садах и учебных учреждениях, всем социальным объектам нужно периодически на обязательной основе проводить проверку состояния электропроводки. "Я бы это рекомендовал для своей же безопасности всем людям. Первым признаком, на что дома нужно обратить внимание, когда автоматически выбивает, срабатывает выключатель, это уже о чем-то сигнализирует", – подчеркнул Руслан Кишаев. Подробности в подкасте.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, госстандарт абхазии, безопасность, пожар, аудио