https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/turbaza-adleyba-i-yatchenko-o-kadrakh-v-tursfere--1050713783.html

Турбаза: Адлейба и Ятченко о кадрах в турсфере

Турбаза: Адлейба и Ятченко о кадрах в турсфере

Sputnik Абхазия

О том, как туристические объекты ищут кадры, какова глубина проблемы с кадрами для Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали директор... 10.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-10T09:58+0300

2024-04-10T09:58+0300

2024-04-10T10:00+0300

радио

подкасты

турбаза

абхазия

отдых в абхазии

кадры

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/09/1050713618_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4ecbf0944a7916f4eb1c9cf7a05b0f88.jpg

Турбаза: Адлейба и Ятченко о кадрах в турсфере Sputnik Абхазия Турбаза: Адлейба и Ятченко о кадрах в турсфере

Как отметил Адлейба, проблема с кадрами в турсфере в Абхазии есть, но из года в год положение улучшается. "Приходят новые, более подготовленные люди. Те, кто уже трудится, набираются опыта. Картина очень даже неплохая", – отметил Адлейба. Марина Ятченко поддержала разговор из Сочи. Она сказала, что кадровый голод испытывают все, не хватает линейного персонала."С управленческим персоналом все в порядке. С линейным ситуация не очень хорошая, особенно перед началом сезона, когда увеличивается загрузка", – сообщила эксперт.Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, кадры, аудио