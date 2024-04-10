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Турбаза: Адлейба и Ятченко о кадрах в турсфере
Турбаза: Адлейба и Ятченко о кадрах в турсфере
Sputnik Абхазия
О том, как туристические объекты ищут кадры, какова глубина проблемы с кадрами для Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали директор... 10.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-10T09:58+0300
2024-04-10T09:58+0300
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Турбаза: Адлейба и Ятченко о кадрах в турсфере
Sputnik Абхазия
Турбаза: Адлейба и Ятченко о кадрах в турсфере
Как отметил Адлейба, проблема с кадрами в турсфере в Абхазии есть, но из года в год положение улучшается. "Приходят новые, более подготовленные люди. Те, кто уже трудится, набираются опыта. Картина очень даже неплохая", – отметил Адлейба. Марина Ятченко поддержала разговор из Сочи. Она сказала, что кадровый голод испытывают все, не хватает линейного персонала."С управленческим персоналом все в порядке. С линейным ситуация не очень хорошая, особенно перед началом сезона, когда увеличивается загрузка", – сообщила эксперт.Слушайте подкаст.
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Турбаза: Адлейба и Ятченко о кадрах в турсфере
09:58 10.04.2024 (обновлено: 10:00 10.04.2024)
О том, как туристические объекты ищут кадры, какова глубина проблемы с кадрами для Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба и эксперт Ассоциации отельеров АМОС Марина Ятченко.
Как отметил Адлейба, проблема с кадрами в турсфере в Абхазии есть, но из года в год положение улучшается.
"Приходят новые, более подготовленные люди. Те, кто уже трудится, набираются опыта. Картина очень даже неплохая", – отметил Адлейба.
Марина Ятченко поддержала разговор из Сочи. Она сказала, что кадровый голод испытывают все, не хватает линейного персонала.
"С управленческим персоналом все в порядке. С линейным ситуация не очень хорошая, особенно перед началом сезона, когда увеличивается загрузка", – сообщила эксперт.