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Захарова о "двойном противодействии" Западу": чтобы знали свое место

Захарова о "двойном противодействии" Западу": чтобы знали свое место

Sputnik Абхазия

Россия и Китай отвечают двойным противодействием на двойное сдерживание Запада, чтобы там понимали, что абсолютно не всесильны в своей политике стимулирования... 10.04.2024, Sputnik Абхазия

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Захарова о "двойном противодействии" Западу" чтобы знали свое место Sputnik Абхазия Захарова о "двойном противодействии" Западу" чтобы знали свое место

Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай обратил внимание на идею, высказанную китайским коллегой Ван И о "двойном противодействии против двойного сдерживания" со стороны Запада. Россия и Китай намерены "решительно противодействовать попыткам затормозить процессы формирования многополярного мира", отметил российский министр."Это не инициативный подход, который просто нацелен на продвижение собственной повестки – это ответ на деструктивную политику коллективного Запада. Это ответ, который должен быть дан для того, чтобы политика сталкивания, стравливания, основанная на торговых войнах, на незаконных санкциях, на бесконечном стимулировании хаоса, чтобы эта политика и те, кто ее хочет реализовать, знали свое место. И понимали, что они абсолютно не всесильны, <…> и им может быть дан ответ", – сказала Мария Захарова.

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