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Главный четверг: Кур-ипа об утилизации мусора в Сухуме
Главный четверг: Кур-ипа об утилизации мусора в Сухуме
Sputnik Абхазия
Начальник столичного муниципального предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал, что происходит... 11.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-11T18:37+0300
2024-04-11T18:37+0300
2024-04-11T18:37+0300
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Главный четверг: Кур-ипа об утилизации мусора в Сухуме
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Кур-ипа об утилизации мусора в Сухуме
Вывоз мусора осуществляется каждый день, проинформировал Кур-ипа. В день большегрузными машинами коммунальщики вывозят мусор пять-шесть раз, сказал он."Администрация города приобрела дополнительную технику специально для вывоза мусора с территории таксопарка. Поступление мусора туда сейчас не осуществляется. В течение двух-трех месяцев вся территория будет очищена", – отметил Кур-ипа.О том, какая работа ведется по обработке территории и как готовятся коммунальщики к курортному сезону, слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, мусорный полигон, мусор, мусоровозы, аудио
подкасты, главный четверг, мусорный полигон, мусор, мусоровозы, аудио
Главный четверг: Кур-ипа об утилизации мусора в Сухуме
Начальник столичного муниципального предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал, что происходит на перевалочном пункте сбора мусора в Новом районе и как готовятся к курортному сезону.
Вывоз мусора осуществляется каждый день, проинформировал Кур-ипа. В день большегрузными машинами коммунальщики вывозят мусор пять-шесть раз, сказал он.
"Администрация города приобрела дополнительную технику специально для вывоза мусора с территории таксопарка. Поступление мусора туда сейчас не осуществляется. В течение двух-трех месяцев вся территория будет очищена", – отметил Кур-ипа.
О том, какая работа ведется по обработке территории и как готовятся коммунальщики к курортному сезону, слушайте в подкасте.