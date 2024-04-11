https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/glavnyy-chetverg-kur-ipa-ob-utilizatsii-musora-v-sukhume--1050734421.html

Главный четверг: Кур-ипа об утилизации мусора в Сухуме

Главный четверг: Кур-ипа об утилизации мусора в Сухуме

Sputnik Абхазия

Начальник столичного муниципального предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал, что происходит... 11.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-11T18:37+0300

2024-04-11T18:37+0300

2024-04-11T18:37+0300

радио

подкасты

главный четверг

мусорный полигон

мусор

мусоровозы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0b/1050734257_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c829245df21e36a859de2e3c13196e77.jpg

Главный четверг: Кур-ипа об утилизации мусора в Сухуме Sputnik Абхазия Главный четверг: Кур-ипа об утилизации мусора в Сухуме

Вывоз мусора осуществляется каждый день, проинформировал Кур-ипа. В день большегрузными машинами коммунальщики вывозят мусор пять-шесть раз, сказал он."Администрация города приобрела дополнительную технику специально для вывоза мусора с территории таксопарка. Поступление мусора туда сейчас не осуществляется. В течение двух-трех месяцев вся территория будет очищена", – отметил Кур-ипа.О том, какая работа ведется по обработке территории и как готовятся коммунальщики к курортному сезону, слушайте в подкасте.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, мусорный полигон, мусор, мусоровозы, аудио