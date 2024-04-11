https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/makarenko-o-zakone-ob-uzhestochenii-mobilizatsii-na-ukraine-predskazuemaya-mera--1050734924.html

Макаренко о законе об ужесточении мобилизации на Украине: предсказуемая мера

Макаренко о законе об ужесточении мобилизации на Украине: предсказуемая мера

Sputnik Абхазия

Политолог, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал... 11.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-11T16:34+0300

2024-04-11T16:34+0300

2024-04-11T18:34+0300

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Макаренко о законе об ужесточении мобилизации на Украине: предсказуемая мера Sputnik Абхазия Макаренко о законе об ужесточении мобилизации на Украине: предсказуемая мера

Депутаты Верховной рады приняли закон об ужесточении мобилизации на Украине. За принятие документа проголосовали 283 парламентария, воздержались 49, один против. Он вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент. В законопроект было внесено более четырех тысяч поправок. Из финального варианта убрали две нормы – об обязательном наличии у военнообязанного электронного кабинета, на который предлагалось присылать повестку, и о блокировке счетов уклонистов.Политолог Олег Макаренко говорит, что все предпосылки, чтобы этот закон вступил в силу, у них были."Данный закон кулуарно будет осуждаться людьми, но он будет исполняться", – сказал политолог.Подробности - в подкасте.

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