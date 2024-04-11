https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/makarenko-o-zakone-ob-uzhestochenii-mobilizatsii-na-ukraine-predskazuemaya-mera--1050734924.html
Макаренко о законе об ужесточении мобилизации на Украине: предсказуемая мера
Макаренко о законе об ужесточении мобилизации на Украине: предсказуемая мера
Sputnik Абхазия
Политолог, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал... 11.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-11T16:34+0300
2024-04-11T16:34+0300
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Макаренко о законе об ужесточении мобилизации на Украине: предсказуемая мера
Sputnik Абхазия
Макаренко о законе об ужесточении мобилизации на Украине: предсказуемая мера
Депутаты Верховной рады приняли закон об ужесточении мобилизации на Украине. За принятие документа проголосовали 283 парламентария, воздержались 49, один против. Он вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент. В законопроект было внесено более четырех тысяч поправок. Из финального варианта убрали две нормы – об обязательном наличии у военнообязанного электронного кабинета, на который предлагалось присылать повестку, и о блокировке счетов уклонистов.Политолог Олег Макаренко говорит, что все предпосылки, чтобы этот закон вступил в силу, у них были."Данный закон кулуарно будет осуждаться людьми, но он будет исполняться", – сказал политолог.Подробности - в подкасте.
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Макаренко о законе об ужесточении мобилизации на Украине: предсказуемая мера
16:34 11.04.2024 (обновлено: 18:34 11.04.2024)
Политолог, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал закон об ужесточении мобилизации на Украине.
Депутаты Верховной рады приняли закон об ужесточении мобилизации на Украине. За принятие документа проголосовали 283 парламентария, воздержались 49, один против. Он вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент. В законопроект было внесено более четырех тысяч поправок. Из финального варианта убрали две нормы – об обязательном наличии у военнообязанного электронного кабинета, на который предлагалось присылать повестку, и о блокировке счетов уклонистов.
Политолог Олег Макаренко говорит, что все предпосылки, чтобы этот закон вступил в силу, у них были.
"Данный закон кулуарно будет осуждаться людьми, но он будет исполняться", – сказал политолог.
Подробности - в подкасте.