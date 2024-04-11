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На "Абаза-ТВ" сменился учредитель
На "Абаза-ТВ" сменился учредитель
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. На "Абаза-ТВ" сменился учредитель. Им стал 31-летний предприниматель Захар Агрба, сообщила пресс-служба телеканала. 11.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-11T22:17+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. На "Абаза-ТВ" сменился учредитель. Им стал 31-летний предприниматель Захар Агрба, сообщила пресс-служба телеканала. Агрба провел две встречи с гендиректором телекомпании Русланом Хашиг. Они обсудили творческие, технические и финансовые вопросы, связанные с работой "Абаза-ТВ". ⠀По мнению Захара Агрба, телекомпания за 17 лет накопила уникальный для Абхазии опыт развития "Абаза ТВ" как независимой телевещательной компании. Он заявил, что этот статус будет сохранен и всемерно поддержан.
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На "Абаза-ТВ" сменился учредитель
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. На "Абаза-ТВ" сменился учредитель. Им стал 31-летний предприниматель Захар Агрба, сообщила пресс-служба телеканала.
Агрба провел две встречи с гендиректором телекомпании Русланом Хашиг. Они обсудили творческие, технические и финансовые вопросы, связанные с работой "Абаза-ТВ". ⠀
По мнению Захара Агрба, телекомпания за 17 лет накопила уникальный для Абхазии опыт развития "Абаза ТВ" как независимой телевещательной компании. Он заявил, что этот статус будет сохранен и всемерно поддержан.
"Главной целью телеканала видится отражение современного образа жизни Абхазии, привлекательного как для старших поколений, так и для ее молодежи. Отдельным направлением работы ставится задача активного позиционирования канала на интернет-площадках с целью продвижения современного облика Абхазии за пределами республики и поддержки туристической индустрии. При достижении этой цели менеджмент телекомпании рассчитывает на сотрудничество с журналистами Абхазии, органами государственной власти и общественными организациями, представителями бизнеса и интеллигенции", — говорится в заявлении.