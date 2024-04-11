https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/na-abaza-tv-smenilsya-uchreditel-1050739098.html

На "Абаза-ТВ" сменился учредитель

На "Абаза-ТВ" сменился учредитель

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. На "Абаза-ТВ" сменился учредитель. Им стал 31-летний предприниматель Захар Агрба, сообщила пресс-служба телеканала. 11.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. На "Абаза-ТВ" сменился учредитель. Им стал 31-летний предприниматель Захар Агрба, сообщила пресс-служба телеканала. Агрба провел две встречи с гендиректором телекомпании Русланом Хашиг. Они обсудили творческие, технические и финансовые вопросы, связанные с работой "Абаза-ТВ". ⠀По мнению Захара Агрба, телекомпания за 17 лет накопила уникальный для Абхазии опыт развития "Абаза ТВ" как независимой телевещательной компании. Он заявил, что этот статус будет сохранен и всемерно поддержан.

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