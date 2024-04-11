https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-uporyadochat-proezd-ekskursionnykh-avtobusov-v-abkhaziyu-1050739240.html

На российско-абхазской границе упорядочат проезд экскурсионных автобусов в Абхазию

На российско-абхазской границе упорядочат проезд экскурсионных автобусов в Абхазию

Sputnik Абхазия

В 2023 году жители Абхазии пересекли границу с Россией более 764 тысяч раз. 11.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-11T23:25+0300

2024-04-11T23:25+0300

2024-04-11T23:25+0300

абхазия

государственная граница

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. На российско-абхазской границе к турсезону упорядочат время прибытия экскурсионных автобусов. Перевозчиков проверят на наличие официальных договоров с экскурсионными организациями, их транспорт пройдет полный осмотр на соответствие установленным требованиям. Вопросы оптимизации пересечения границы обсудили на совещании представителей администрации Сочи с Пограничным управлением по Краснодарскому краю и всеми заинтересованными службами. ⠀Участники отметили значительное увеличение объемов перевозок и пассажиропотока через границу в 2020-2023 годах. В этом году также прогнозируется значительное увеличение пересекающих границу с Абхазией.

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абхазия, государственная граница