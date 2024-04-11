https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-uporyadochat-proezd-ekskursionnykh-avtobusov-v-abkhaziyu-1050739240.html
На российско-абхазской границе упорядочат проезд экскурсионных автобусов в Абхазию
На российско-абхазской границе упорядочат проезд экскурсионных автобусов в Абхазию
Sputnik Абхазия
В 2023 году жители Абхазии пересекли границу с Россией более 764 тысяч раз. 11.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-11T23:25+0300
2024-04-11T23:25+0300
2024-04-11T23:25+0300
абхазия
государственная граница
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. На российско-абхазской границе к турсезону упорядочат время прибытия экскурсионных автобусов. Перевозчиков проверят на наличие официальных договоров с экскурсионными организациями, их транспорт пройдет полный осмотр на соответствие установленным требованиям. Вопросы оптимизации пересечения границы обсудили на совещании представителей администрации Сочи с Пограничным управлением по Краснодарскому краю и всеми заинтересованными службами. ⠀Участники отметили значительное увеличение объемов перевозок и пассажиропотока через границу в 2020-2023 годах. В этом году также прогнозируется значительное увеличение пересекающих границу с Абхазией.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, государственная граница
абхазия, государственная граница
На российско-абхазской границе упорядочат проезд экскурсионных автобусов в Абхазию
В 2023 году жители Абхазии пересекли границу с Россией более 764 тысяч раз.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. На российско-абхазской границе к турсезону упорядочат время прибытия экскурсионных автобусов.
Перевозчиков проверят на наличие официальных договоров с экскурсионными организациями, их транспорт пройдет полный осмотр на соответствие установленным требованиям.
Вопросы оптимизации пересечения границы обсудили на совещании представителей администрации Сочи с Пограничным управлением по Краснодарскому краю и всеми заинтересованными службами. ⠀
Участники отметили значительное увеличение объемов перевозок и пассажиропотока через границу в 2020-2023 годах. В этом году также прогнозируется значительное увеличение пересекающих границу с Абхазией.