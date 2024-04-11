https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/posrednik-kurua-o-rabote-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-predstoyaschim-letom--1050726517.html

Посредник: Куруа о работе Абхазской железной дороги предстоящим летом

Посредник: Куруа о работе Абхазской железной дороги предстоящим летом

Sputnik Абхазия

Главный инженер РУП "Абхазская железная дорога" Леонид Куруа в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал, как будет работать предприятие летом. 11.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-11T12:38+0300

2024-04-11T12:38+0300

2024-04-11T13:21+0300

радио

подкасты

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0b/1050733114_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8050774106d8a5b88131834b5fa302b8.jpg

Посредник: Куруа о работе Абхазской железной дороги предстоящим летом Sputnik Абхазия Посредник: Куруа о работе Абхазской железной дороги предстоящим летом

В 2023 году 14 тысяч грузовых вагонов прибыло в Абхазию. Это на четыре тысячи больше, чем в 2022-м. Впервые за 30 лет был запущен контейнерный поезд. С такими хорошими показателями завершился прошлый год, какие планы на этот год и как АЖД будет работать в летний сезон, в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер РУП Леонид Куруа. Он отметил, что железнодорожная инфраструктура совершенствуется и контролируется двумя сторонами. В ближайших планах АЖД продлить маршрут электропоезда "Сочи-Гагра" до Сухума, потом до Дранды и аэропорта. Летом в Абхазию традиционно ежедневно будет курсировать поезд "Сухум-Москва-Сухум". Это круглогодичный поезд. Также ежедневный поезд до Санкт-Петербурга. Поезд до Самары в этом году отменен. Кроме того, есть поезд "Туапсе-Гагра" и туристический поезд. В год Абхазская железная дорога перевозит 380 тысяч пассажиров. Это, отметил Куруа, улучшает транспортную доступность Абхазии и уменьшает нагрузку на КПП "Псоу". Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, аудио