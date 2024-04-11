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Посредник: Куруа о работе Абхазской железной дороги предстоящим летом
Посредник: Куруа о работе Абхазской железной дороги предстоящим летом
Sputnik Абхазия
Главный инженер РУП "Абхазская железная дорога" Леонид Куруа в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал, как будет работать предприятие летом. 11.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-11T12:38+0300
2024-04-11T12:38+0300
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Посредник: Куруа о работе Абхазской железной дороги предстоящим летом
Sputnik Абхазия
Посредник: Куруа о работе Абхазской железной дороги предстоящим летом
В 2023 году 14 тысяч грузовых вагонов прибыло в Абхазию. Это на четыре тысячи больше, чем в 2022-м. Впервые за 30 лет был запущен контейнерный поезд. С такими хорошими показателями завершился прошлый год, какие планы на этот год и как АЖД будет работать в летний сезон, в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер РУП Леонид Куруа. Он отметил, что железнодорожная инфраструктура совершенствуется и контролируется двумя сторонами. В ближайших планах АЖД продлить маршрут электропоезда "Сочи-Гагра" до Сухума, потом до Дранды и аэропорта. Летом в Абхазию традиционно ежедневно будет курсировать поезд "Сухум-Москва-Сухум". Это круглогодичный поезд. Также ежедневный поезд до Санкт-Петербурга. Поезд до Самары в этом году отменен. Кроме того, есть поезд "Туапсе-Гагра" и туристический поезд. В год Абхазская железная дорога перевозит 380 тысяч пассажиров. Это, отметил Куруа, улучшает транспортную доступность Абхазии и уменьшает нагрузку на КПП "Псоу". Подробности слушайте в подкасте.
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Посредник: Куруа о работе Абхазской железной дороги предстоящим летом
12:38 11.04.2024 (обновлено: 13:21 11.04.2024)
Главный инженер РУП "Абхазская железная дорога" Леонид Куруа в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал, как будет работать предприятие летом.
В 2023 году 14 тысяч грузовых вагонов прибыло в Абхазию. Это на четыре тысячи больше, чем в 2022-м. Впервые за 30 лет был запущен контейнерный поезд. С такими хорошими показателями завершился прошлый год, какие планы на этот год и как АЖД будет работать в летний сезон, в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер РУП Леонид Куруа.
Он отметил, что железнодорожная инфраструктура совершенствуется и контролируется двумя сторонами.
В ближайших планах АЖД продлить маршрут электропоезда "Сочи-Гагра" до Сухума, потом до Дранды и аэропорта.
Летом в Абхазию традиционно ежедневно будет курсировать поезд "Сухум-Москва-Сухум". Это круглогодичный поезд. Также ежедневный поезд до Санкт-Петербурга. Поезд до Самары в этом году отменен. Кроме того, есть поезд "Туапсе-Гагра" и туристический поезд.
В год Абхазская железная дорога перевозит 380 тысяч пассажиров. Это, отметил Куруа, улучшает транспортную доступность Абхазии и уменьшает нагрузку на КПП "Псоу".
Подробности слушайте в подкасте.