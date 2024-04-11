https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/rekordy-plany-problemy-intervyu-glavnogo-inzhenera-azhd-1050737459.html

Рекорды, планы, проблемы: интервью главного инженера АЖД

Рекорды, планы, проблемы: интервью главного инженера АЖД

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа рассказал о пассажиропотоке, планах по запуску новых маршрутах и взаимосвязи... 11.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-11T17:35+0300

2024-04-11T17:35+0300

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в абхазии

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абхазская железная дорога

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Прошедший 2023 год был рекордным по количеству перевезенных грузовых вагонов, рассказал Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа."Если это перевести в тонны, значит, 800 с лишним тысяч тонн перевезли. Я считаю, это немало для Абхазии. Если представить себе, что такой объем груза перевезти по автомобильной дороге через КПП "Псоу", то это было бы очень затруднительно", – сказал он. По его словам, в год "Абхазская железная дорога" перевозит 380 000 пассажиров. 25 апреля состоится тестовый проход "Ласточки" до станции "Сухум". "Сейчас "Ласточка" доезжает до станции "Гагра", возможно, что будет принято решение продлить до станции "Сухум". Но качество электричества в Абхазии, низкий уровень напряжения, отключения могут влиять на работу "Ласточки", – считает Леонид Куруа. Он уточнил, что пассажирские и туристические поезда, доезжающие до станций Абхазии, ездят на тепловозной тяге. "Ласточка" доезжает до Гагры на электротяге, что обычно не создает проблем, так как путь следования короткий. В случае непредвиденных проблем с электричеством помощь оказывается с абхазской стороны или от РЖД. "Если вдруг движение будет продлено до Сухума, к сожалению, отключения, уровень и качество напряжения, которые сегодня существуют, все это будет влиять на работу "Ласточки", – сказал он. Как объяснил специалист, при повышении или понижении напряжения все двигатели электропоезда отключаются, он может встать.

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