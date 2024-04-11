https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/robert-kiut-vstretilsya-s-nachalnikom-ekspertno-kriminalisticheskogo-tsentra-mvd-rossii--1050738698.html
Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России
Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадимом Казьминым... 11.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-11T18:57+0300
2024-04-11T18:57+0300
2024-04-11T18:57+0300
в абхазии
абхазия
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0b/1050737986_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_330ff523cbda51bb7b461dfd399ce9fa.jpg
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадимом Казьминым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Стороны обсудили перспективы развития и укрепления сотрудничества. Делегация ЭКЦ МВД России посетила абхазский Экспертно-криминалистический центр. Они посетили комнату отстрела, кабинеты дактилоскопии и баллистических экспертиз и учета. Руководители ЭКЦ Абхазии и России Руслан Дбар и Вадим Казьмин обсудили возможный обмен опытом в сфере проведения экспертиз, вопросы методических подходов при проведении исследований наркотиков и психотропных веществ.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0b/1050737986_63:0:438:281_1920x0_80_0_0_8ba36ce5103a2c75e8ce1e811816704b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мвд абхазии
Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России
СУХУМ, 11 апр – Sputnik.
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадимом Казьминым. Об этом сообщила
пресс-служба ведомства.
Стороны обсудили перспективы развития и укрепления сотрудничества.
Делегация ЭКЦ МВД России посетила абхазский Экспертно-криминалистический центр. Они посетили комнату отстрела, кабинеты дактилоскопии и баллистических экспертиз и учета.
Руководители ЭКЦ Абхазии и России Руслан Дбар и Вадим Казьмин обсудили возможный обмен опытом в сфере проведения экспертиз, вопросы методических подходов при проведении исследований наркотиков и психотропных веществ.