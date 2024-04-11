https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/robert-kiut-vstretilsya-s-nachalnikom-ekspertno-kriminalisticheskogo-tsentra-mvd-rossii--1050738698.html

Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России

Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадимом Казьминым... 11.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадимом Казьминым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Стороны обсудили перспективы развития и укрепления сотрудничества. Делегация ЭКЦ МВД России посетила абхазский Экспертно-криминалистический центр. Они посетили комнату отстрела, кабинеты дактилоскопии и баллистических экспертиз и учета. Руководители ЭКЦ Абхазии и России Руслан Дбар и Вадим Казьмин обсудили возможный обмен опытом в сфере проведения экспертиз, вопросы методических подходов при проведении исследований наркотиков и психотропных веществ.

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