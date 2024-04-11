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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/vs-rossii-nanesli-udar-po-obektam-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-ukrainy-1050735690.html
ВС России нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
ВС России нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. В ответ на попытки киевского режима поразить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью ВС РФ нанесли... 11.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-11T14:42+0300
2024-04-11T14:42+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. В ответ на попытки киевского режима поразить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты, сообщило Минобороны. В результате нарушена работа украинских предприятий ВПК, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20355 беспилотников, 500 зенитных ракетных комплексов, 15756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20887 единиц специальной военной автомобильной техники.
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спецоперация

ВС России нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

14:42 11.04.2024
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области - Sputnik Абхазия, 1920, 11.04.2024
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. В ответ на попытки киевского режима поразить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты, сообщило Минобороны.
В результате нарушена работа украинских предприятий ВПК, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20355 беспилотников, 500 зенитных ракетных комплексов, 15756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20887 единиц специальной военной автомобильной техники.
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