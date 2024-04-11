https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/vs-rossii-nanesli-udar-po-obektam-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-ukrainy-1050735690.html
ВС России нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
ВС России нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. В ответ на попытки киевского режима поразить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью ВС РФ нанесли... 11.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-11T14:42+0300
2024-04-11T14:42+0300
2024-04-11T14:42+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/06/1047341459_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_66c7edb8dd0966ed730efd662577a070.jpg
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. В ответ на попытки киевского режима поразить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты, сообщило Минобороны. В результате нарушена работа украинских предприятий ВПК, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20355 беспилотников, 500 зенитных ракетных комплексов, 15756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20887 единиц специальной военной автомобильной техники.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/06/1047341459_112:0:1507:1046_1920x0_80_0_0_607c9e1681db63b2abb39f35d54f3c94.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация
ВС России нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
СУХУМ, 11 апр – Sputnik.
В ответ на попытки киевского режима поразить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты, сообщило
Минобороны.
В результате нарушена работа украинских предприятий ВПК, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20355 беспилотников, 500 зенитных ракетных комплексов, 15756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20887 единиц специальной военной автомобильной техники.