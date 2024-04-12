https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/delfiny-v-abkhazii-kak-paralimpiytsy-iz-donetska-zhivut-i-treniruyutsya-v-pitsunde---1050740812.html
"Дельфины" в Абхазии: как паралимпийцы из Донецка живут и тренируются в Пицунде
"Дельфины" в Абхазии: как паралимпийцы из Донецка живут и тренируются в Пицунде
Sputnik Абхазия
В Абхазию прибыла сборная Донецкой Народной Республики по паралимпийскому плаванию. Спортсмены живут и тренируются в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде. 12.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-12T10:31+0300
2024-04-12T10:31+0300
2024-04-12T10:57+0300
в абхазии
абхазия
пицунда
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0b/1050737665_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_6d3d4e3c173470a88d3f19cfca7a9fea.jpg
В Абхазию прибыла сборная Донецкой Народной Республики по паралимпийскому плаванию. Спортсмены живут и тренируются в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде. Как рассказала на радио Sputnik Абхазия директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольга Волкова, в республике они чувствуют себя комфортно, для них созданы все необходимые для жизни и тренировок условия. Дети и их родители в восторге от природы Абхазии и хотят посетить как можно больше достопримечательностей, добавила она. Для гостей из Донецка была организована встреча с абхазскими спортсменами-инвалидами, а президент Паралимпийского комитета Абхазии, чемпион России по паратхэквондо Леон Цвижба провел для них мастер-классы.
абхазия
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0b/1050737665_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_999c82d4cda12acbf5ef0e4eab175b8d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, пицунда, видео, видео, мультимедиа
абхазия, пицунда, видео, видео, мультимедиа
"Дельфины" в Абхазии: как паралимпийцы из Донецка живут и тренируются в Пицунде
10:31 12.04.2024 (обновлено: 10:57 12.04.2024)
В Абхазию прибыла сборная Донецкой Народной Республики по паралимпийскому плаванию. Спортсмены живут и тренируются в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде.
Как рассказала на радио Sputnik Абхазия директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольга Волкова, в республике они чувствуют себя комфортно, для них созданы все необходимые для жизни и тренировок условия.
Дети и их родители в восторге от природы Абхазии и хотят посетить как можно больше достопримечательностей, добавила она.
Для гостей из Донецка была организована встреча с абхазскими спортсменами-инвалидами, а президент Паралимпийского комитета Абхазии, чемпион России по паратхэквондо Леон Цвижба провел для них мастер-классы.