https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/delfiny-v-abkhazii-kak-paralimpiytsy-iz-donetska-zhivut-i-treniruyutsya-v-pitsunde---1050740812.html

"Дельфины" в Абхазии: как паралимпийцы из Донецка живут и тренируются в Пицунде

"Дельфины" в Абхазии: как паралимпийцы из Донецка живут и тренируются в Пицунде

Sputnik Абхазия

В Абхазию прибыла сборная Донецкой Народной Республики по паралимпийскому плаванию. Спортсмены живут и тренируются в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде. 12.04.2024, Sputnik Абхазия

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В Абхазию прибыла сборная Донецкой Народной Республики по паралимпийскому плаванию. Спортсмены живут и тренируются в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде. Как рассказала на радио Sputnik Абхазия директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольга Волкова, в республике они чувствуют себя комфортно, для них созданы все необходимые для жизни и тренировок условия. Дети и их родители в восторге от природы Абхазии и хотят посетить как можно больше достопримечательностей, добавила она. Для гостей из Донецка была организована встреча с абхазскими спортсменами-инвалидами, а президент Паралимпийского комитета Абхазии, чемпион России по паратхэквондо Леон Цвижба провел для них мастер-классы.

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