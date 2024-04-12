https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/dvadtsat-odin-ukrainskiy-voennosluzhaschiy-sdalsya-v-plen-za-nedelyu-1050750049.html

Двадцать один украинский военнослужащий сдался в плен за неделю

Двадцать один украинский военнослужащий сдался в плен за неделю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. За неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило Минобороны России. 12.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-12T16:47+0300

2024-04-12T16:47+0300

2024-04-12T16:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. За неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило Минобороны России.Кроме того, с 6 по 12 апреля ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.Всего с начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотника, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.

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2024

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