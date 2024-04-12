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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/dvadtsat-odin-ukrainskiy-voennosluzhaschiy-sdalsya-v-plen-za-nedelyu-1050750049.html
Двадцать один украинский военнослужащий сдался в плен за неделю
Двадцать один украинский военнослужащий сдался в плен за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. За неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило Минобороны России. 12.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-12T16:47+0300
2024-04-12T16:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. За неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило Минобороны России.Кроме того, с 6 по 12 апреля ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.Всего с начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотника, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.
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спецоперация

Двадцать один украинский военнослужащий сдался в плен за неделю

16:47 12.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. За неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило Минобороны России.
Кроме того, с 6 по 12 апреля ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.
Всего с начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотника, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.
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