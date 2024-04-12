https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/dvadtsat-odin-ukrainskiy-voennosluzhaschiy-sdalsya-v-plen-za-nedelyu-1050750049.html
Двадцать один украинский военнослужащий сдался в плен за неделю
Двадцать один украинский военнослужащий сдался в плен за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. За неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило Минобороны России. 12.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-12T16:47+0300
2024-04-12T16:47+0300
2024-04-12T16:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/01/1050647614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_633c93ea7d0f7c9ac3ae5edd09d7e339.jpg
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. За неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило Минобороны России.Кроме того, с 6 по 12 апреля ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.Всего с начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотника, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/01/1050647614_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a830e0f098a1bddd0530d6a75fb1d458.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация
Двадцать один украинский военнослужащий сдался в плен за неделю
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. За неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило Минобороны России.
Кроме того, с 6 по 12 апреля ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.
Всего с начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотника, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.