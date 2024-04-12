https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/perevozki-passazhirov-po-edinomu-biletu-v-goroda-abkhazii-nachnutsya-v-aprele-1050747703.html

Перевозки пассажиров по Единому билету в города Абхазии начнутся в апреле

Перевозки пассажиров по Единому билету в города Абхазии начнутся в апреле

Sputnik Абхазия

В 2023 году в города Абхазии по Единому билету было перевезено более 6000 пассажиров, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года. 12.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-12T14:28+0300

2024-04-12T14:28+0300

2024-04-12T14:28+0300

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Перевозки пассажиров по Единому билету в города Абхазии начнутся с 30 апреля, рассказала Sputnik пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория Шестакова. Пассажиров будут забирать на жд вокзале в Адлере и в Сочинском аэропорту по направлениям Сочи-Гагра 681 рубль, Сочи-Сухум-935 рублей, Сочи-Пицунда – 752 рубля, Сочи-Гудаута – 790 рублей, Сочи-Новый Афон – 869 рублей в одну сторону. "Из года в год количество пассажиров растет, информация распространяется, люди об этом узнают, поэтому пассажиров становится больше и больше", - сказала пресс-секретарь. Перевозки по Единому билету продлятся до 30 сентября.

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