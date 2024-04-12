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Салакая о причинах возрождения фашизма: в угоду собственных интересов некоторых держав

Салакая о причинах возрождения фашизма: в угоду собственных интересов некоторых держав

Sputnik Абхазия

Историк Сослан Салакая в интервью радио Sputnik рассказал, как для достижения личных целей некоторые державы поощряют фашизм. 12.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-12T12:40+0300

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Салакая о природе фашизма Sputnik Абхазия Салакая о природе фашизма

11 апреля 1945 года заключенные Бухенвальда подняли восстание и захватили лагерь. Затем в него вошли американские войска. Даже в фашистском концлагере советские люди смогли организовать подполье. Его возглавил уроженец Новосибирска Николай Симаков. О природе фашизма, о том, какие уроки из этого должно было человечество извлечь, в эфире радио Sputnik рассказал историк Сослан Салакая."Фашизм имеет глубокие корни. Германия, которая себя позиционировала как одну из ведущих империй, проиграв Первую мировую войну, испытывала чувство глубокого унижения. И реваншистские силы стали настаивать на том, что во многом эта война была вызвана, в том числе и внутренним, и внешним фактором. Фашизм опасен не только возвеличением себя и своего народа. Если ты возвеличиваешь себя, то ты низводишь другие народы", – сказал Салакая. Как заметил историк, говоря о возрождении фашизма в современном мире, многие державы в угоду собственных интересов иногда поддерживают его."Германию на первом этапе активно поддерживали Франция, Великобритания и другие. Они видели в нем локомотив для войны с СССР, но что это может обрушиться и на них, они не видели. Запад и сейчас заигрывает с Грузией, с Украиной. Зачем? Понятно, что если бы с самого начала совместно принимали меры, то такого не было бы, но к сожалению, когда мир разделен на собственные интересы, не остановить вовремя эти процессы. Поэтому приходится применять, в том числе и военные меры", – отметил Сослан Салакая. Подробности слушайте в подкасте.

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